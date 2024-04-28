哈瑪斯發影片盼交換人質 歐美大學挺巴、反以聲浪蔓延

哈瑪斯希望以色列能儘速與他們談交換人質的條件，而歐美大學生的挺巴、反以示威潮正逐漸蔓延！哈瑪斯近日首度發布人質影片，證明他們先前逮捕的以色列人與美國人還活著，藉此希望以色列儘速啟動新的人質交換協議。但以哈衝突僵持不下，讓歐美許多大學生紛表不滿，開始集會抗議。

人質家屬盼早日釋囚

根據《英國廣播公司》報導，哈瑪斯近日發布64歲的美國人質賽戈爾的影片，賽戈爾說他有過逾越節；另一位人質米蘭則表示，他們已經被俘虜202天，他們的家人表示會盡力讓他們回歸，並呼籲以色列儘速與哈瑪斯談妥新的人質交換協議。影片在哈瑪斯宣布討論以色列的停戰方案時公布，以證明他們還活著。

賽戈爾與太太阿維瓦去年10月被哈瑪斯俘虜，但太太先在11月的人質交換中被釋放，他的女兒們呼籲政府儘速與哈瑪斯交換人質，讓父親得以早日平安回家；米蘭的父親很高興他還活著，並在發表感言時呼籲以色列戰鬥內閣的極右派成員，包括國安部長維爾與財政部長史莫奇，不要再阻擋以哈交換人質。

負責協調以哈的埃及也正在說服以色列，盼以色列接受新一輪的人質交換協議，並停止對加薩走廊南部拉法城的轟炸。不過哈瑪斯也堅持必須要完全停戰才能交換人質，因此先前對卡達、美國與埃及提出的6周停戰感到不滿，而以色列也堅持要消滅哈瑪斯，目前談判還在卡關。

挺巴示威校園蔓延

但《半島電視台》提到，歐美許多大學都出現挺巴勒斯坦、反以色列的聲浪，包括美國的哥倫比亞、哈佛、耶魯、柏克萊與史丹佛等名牌大學，還有英國的倫敦大學、里德大學與法國高等政治學院等。

有些地方的反戰聲浪甚至出現「反猶主義」的呼聲，且不只學生抗議，有些也有教職員參與。有些學權領袖認為相關抗議就是反猶主義，但也有學者認為，這就是校園民主的表態，學生對政府一手援助以色列，另方面又送人道物資進入加薩的行為感到不滿。

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