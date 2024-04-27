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挖出392屍體…美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

巴勒斯坦加薩走廊當局日前表示，在南部城市汗尤尼斯的納瑟醫院亂葬崗發現了392具遺體，一些死者還身著手術服。儘管美國政府呼籲調查，但以軍稱已經查過了此事的報導，並未發現部隊有不當行為。

Politico在26日報導，白宮國家安全顧問蘇利文在內的美國官員在過去幾天呼籲以色列，「全面與透明」調查納瑟醫院亂葬崗的報導。國務院則因拒絕呼籲獨立調查，反而稱美方正持續施壓以國政府提供更多資訊，而受到了倡議人士的抨擊。

當Politico詢問以軍發言人紹沙尼（Nadav Shoshani），以方是否計畫調查時，他一開始不予理會，並稱報導為「假新聞」。當記者提問這是否代表以方不會調查時，紹沙尼反問「調查什麼？」，隨後又指以方已經調查了此事，發現沒有任何不當行為，「我們給了答案，我們不會把人埋進亂葬崗，不是我們做的事情」。

以軍上次突襲納瑟醫院是在2月；紹沙尼沒有提供該調查的細節，也沒具體交代以色列向哪一方提供了答案。

一位匿名美國官員表示，「以色列人已經私下跟我們講了他們公開說的話，他們完全否認指控。我們沒有能力證實這個說法，並且想要全面與透明調查這個新聞」。白宮和國務院拒絕置評。

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