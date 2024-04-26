攻打倒數計時！以軍：拉法地面行動準備工作已完成

NHK援引以色列媒體報導，以色列國防軍已完成對加薩南部城市拉法地面行動的準備工作，具體行動日期將由內閣決定。

約有120萬人在該市避難。儘管其他國家對此表示擔憂，但以色列仍準備展開這項行動，以徹底摧毀哈瑪斯。

以色列《國土報》25日報導，以軍已通知政府完成對拉法的地面行動準備工作。據了解，稍早部署在加薩北部和中部地區的以色列部隊已轉移至南部，具體行動日期將由政府內閣決定。

美聯社記者則表示，以軍已在加薩南部邊境集結數十輛戰車和裝甲車。

預計地面行動將在撤離平民後開始，恐耗時數周時間。

美國多次對加薩可能發動地面攻擊表示憂心，與拉法接壤的埃及警告，此舉恐釀災難性局勢。

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