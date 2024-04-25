以色列媒體稱加沙亂葬坑並非以軍所為

（德國之聲中文網）《以色列郵報》周三晚間引述對圖像材料的分析稱，在加沙南部汗尤尼斯的納賽爾醫院附近的亂葬坑早在以色列軍隊的地面攻勢到達該地區以前就已存在。報道稱，這是由獨立分析人士對衛星和視頻圖像進行評估的結論。報道稱，哈馬斯及阿拉伯媒體散播的對以色列的指控是錯誤的。

此前據美國CNN報道，哈馬斯控制下的Civil Defense組織稱，以色列軍方撤離該地點後，在該處發現有324具遺體的亂葬坑。這一說法無法確認。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）以及歐盟安全與對外高級官員均對發現亂葬坑的報道表示震驚，並呼籲對事件背景進行獨立調查。

周二晚間，以色列駐日內瓦大使館發表聲明稱，有關這是以色列軍方所為的說法毫無依據。以色列士兵僅僅是在搜尋以色列人質時，對亂葬坑中的遺體進行了檢查。"檢查是按照情報部門提供的線索，完全是只在可能有人質下落的地點小心進行的。"聲明稱，逝者的尊嚴得到維護。檢查的巴勒斯坦人遺體放回原地。

以色列軍方也做出類似表態，並稱這些遺體是此前巴勒斯坦人埋葬的。以色列發布了視頻，稱顯示巴勒斯坦人在以色列軍方到來前挖掘這些墳墓的畫面。

哈馬斯視頻：以色列人質指責內塔尼亞胡

與此同時，哈馬斯發布了一則顯示以色列一名人質的視頻。該視頻中，23歲的有以色列、美國雙重國籍的苟德伯格-波林（Hersh Goldberg-Polin）指責內塔尼亞胡政府對人質棄之不顧。而這是苟德伯格-柏林被哈馬斯劫持200余天以來首次傳遞出他還活著的訊息。他的父母近七個月來一直為兒子的命運奔走，包括與美國總統拜登、教宗方濟各會面。

哈馬斯發布這一視頻後，數十名抗議者在周三至周四夜前往內塔尼亞胡私人官邸前，要求"將人質帶回家"。示威者與警方發生沖突。

數周前，以色列還曾估計尚未返回的約130名人質中，可能近100人還活著。如今，以色列擔心其中可能有明顯更多的人已經死亡。

（德新社、路透社、法新社）

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