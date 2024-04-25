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美大學反以示威 白宮：拜登支持學生行使言論自由

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國大學生反對以色列軍隊在加薩戰爭中的所作所為，反以示威愈演愈烈。白宮表示，總統拜登支持學生行使言論自由權利。 美聯社
美國大學生反對以色列軍隊在加薩戰爭中的所作所為，反以示威愈演愈烈。白宮表示，總統拜登支持學生行使言論自由權利。 美聯社

美國大學生反對以色列軍隊在加薩戰爭中的所作所為，反以示威愈演愈烈。白宮今天表示，總統拜登支持學生行使言論自由權利。

法新社報導，紐約哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）示威抗議不斷，全美各地類似事件頻傳，引起媒體和政界人士密切關注。學生表示，此舉是為了支持身陷加薩戰火的巴勒斯坦人。據哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部統計，加薩地區的死亡人數累計已達3萬4200人。

但是許多人和親以人士擔心校園示威會升級成反猶太主義（anti-Semitism）行動，並譴責校方是在鼓勵威嚇及仇恨的言論。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，總統拜登認為學生能在校園中暢所欲言、不帶偏見，實為重要；政府相信人民能和平地發表己見，但若涉及煽動仇恨或暴力的言論，政府必須出面遏止。

拜登21日指稱，校園內禁止一切的公然反猶太主義行為。聯邦眾議院共和黨籍議長強生（MikeJohnson）今天造訪哥倫比亞大學，譴責反猶太主義的蔓延，要求哥大校長引咎辭職。強生表示，倘若無法迅速遏止反猶太主義延燒，威脅與恫嚇不止，那麼就該出動國民兵（National Guard）了。

據社群媒體的影片顯示，支持巴勒斯坦人的示威日益擴大，德州大學（University of Texas）有幾百名學生和騎警對峙，其他學校也有鎮暴警察在阻卻示威學生。加薩地區死傷慘重，全美各地群眾尤其是大學生怒不可遏。在拜登角逐連任之際，拜登政府支持以色列顯得戒慎恐懼。

加薩地區發現多處亂葬崗，白宮今天要求以色列當局對此給予解釋。但同日拜登也簽署法案給予盟國以色列130億美元的軍事援助。據法新社統計以色列官方數據顯示，去年10月7日哈瑪斯突襲以色列，造成約1170人喪生。其後，以色列發動報復攻擊，引爆以哈戰爭。

以色列 拜登 猶太

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