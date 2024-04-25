哈瑪斯再釋人質影片！23歲男左掌被炸斷 要父母開心過節惹鼻酸

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月突襲以色列音樂節俘虜數百名人質，當時以色列、美國雙重國籍公民戈堡波林（Hersh Goldberg-Polin）遭炸斷左掌又被強押上車的片段在社群瘋傳，時隔200多天，哈瑪斯24日在Telegram公布戈堡波林倖存影片，他說希望父母能開心慶祝逾越節的畫面令人鼻酸，戈堡波林的雙親隨後也錄影片回應。

23歲戈堡波林在將近3分鐘影片裡先說明身分，畫面可見他已經失去左掌和左臂前段。他透露自己已經被俘虜將近200天，說明影片應是近期拍攝。

戈堡波林說希望父母能開心迎接本周到來的逾越節，並且按照疑似哈瑪斯擬好的聲明譴責以色列總理內唐亞胡。

去年10月7日，戈堡波林參加音樂祭遭遇哈瑪斯突襲，淪為被俘虜的253名人質之一。

當時戈堡波林傳了兩封訊息給母親，第一條是「我愛你」，接著又說「對不起」。

事後根據社群影片，戈堡波林遭武裝份子的手榴彈炸傷左掌，傷處血肉模糊地被強押上車。

根據以色列當局，目前還有133名人質在加薩，其中36名已證實罹難。

繼哈瑪斯釋出戈堡波林倖存影片後，其雙親後續以影片聲明，看到影片感到「難以負荷」，但是知道兒子還活著鬆了一口氣，非常擔心他的健康狀況。

他們在影片中向兒子喊話「保持堅強、活下去」，同時呼籲卡達、埃及、美國、以色列甚至哈瑪斯，「請把握機會談妥協議，讓我們心愛的家人能獲釋，終結這個地區人民的折磨」。

The Goldberg-Polin family has given permission for the video of their son Hersh, who has been held captive by Hamas for 201 days, to be published and used after it was released by the terror organization Hamas today.



For more than 200 days, 133 hostages have been held captive by… pic.twitter.com/1pD4RcxEe0 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) April 24, 2024

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