哈瑪斯再釋人質影片！23歲男左掌被炸斷 要父母開心過節惹鼻酸
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月突襲以色列音樂節俘虜數百名人質，當時以色列、美國雙重國籍公民戈堡波林（Hersh Goldberg-Polin）遭炸斷左掌又被強押上車的片段在社群瘋傳，時隔200多天，哈瑪斯24日在Telegram公布戈堡波林倖存影片，他說希望父母能開心慶祝逾越節的畫面令人鼻酸，戈堡波林的雙親隨後也錄影片回應。
23歲戈堡波林在將近3分鐘影片裡先說明身分，畫面可見他已經失去左掌和左臂前段。他透露自己已經被俘虜將近200天，說明影片應是近期拍攝。
戈堡波林說希望父母能開心迎接本周到來的逾越節，並且按照疑似哈瑪斯擬好的聲明譴責以色列總理內唐亞胡。
去年10月7日，戈堡波林參加音樂祭遭遇哈瑪斯突襲，淪為被俘虜的253名人質之一。
當時戈堡波林傳了兩封訊息給母親，第一條是「我愛你」，接著又說「對不起」。
事後根據社群影片，戈堡波林遭武裝份子的手榴彈炸傷左掌，傷處血肉模糊地被強押上車。
根據以色列當局，目前還有133名人質在加薩，其中36名已證實罹難。
繼哈瑪斯釋出戈堡波林倖存影片後，其雙親後續以影片聲明，看到影片感到「難以負荷」，但是知道兒子還活著鬆了一口氣，非常擔心他的健康狀況。
他們在影片中向兒子喊話「保持堅強、活下去」，同時呼籲卡達、埃及、美國、以色列甚至哈瑪斯，「請把握機會談妥協議，讓我們心愛的家人能獲釋，終結這個地區人民的折磨」。
The Goldberg-Polin family has given permission for the video of their son Hersh, who has been held captive by Hamas for 201 days, to be published and used after it was released by the terror organization Hamas today.— Bring Them Home Now (@bringhomenow) April 24, 2024
For more than 200 days, 133 hostages have been held captive by… pic.twitter.com/1pD4RcxEe0
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言