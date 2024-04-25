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哈瑪斯再釋人質影片！23歲男左掌被炸斷 要父母開心過節惹鼻酸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯24日公布美以雙重國籍人質戈堡波林倖存影片。法新社
哈瑪斯24日公布美以雙重國籍人質戈堡波林倖存影片。法新社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月突襲以色列音樂節俘虜數百名人質，當時以色列、美國雙重國籍公民戈堡波林（Hersh Goldberg-Polin）遭炸斷左掌又被強押上車的片段在社群瘋傳，時隔200多天，哈瑪斯24日在Telegram公布戈堡波林倖存影片，他說希望父母能開心慶祝逾越節的畫面令人鼻酸，戈堡波林的雙親隨後也錄影片回應。

23歲戈堡波林在將近3分鐘影片裡先說明身分，畫面可見他已經失去左掌和左臂前段。他透露自己已經被俘虜將近200天，說明影片應是近期拍攝。

戈堡波林說希望父母能開心迎接本周到來的逾越節，並且按照疑似哈瑪斯擬好的聲明譴責以色列總理內唐亞胡。

去年10月7日，戈堡波林參加音樂祭遭遇哈瑪斯突襲，淪為被俘虜的253名人質之一。

當時戈堡波林傳了兩封訊息給母親，第一條是「我愛你」，接著又說「對不起」。

事後根據社群影片，戈堡波林遭武裝份子的手榴彈炸傷左掌，傷處血肉模糊地被強押上車。

根據以色列當局，目前還有133名人質在加薩，其中36名已證實罹難。

繼哈瑪斯釋出戈堡波林倖存影片後，其雙親後續以影片聲明，看到影片感到「難以負荷」，但是知道兒子還活著鬆了一口氣，非常擔心他的健康狀況。

他們在影片中向兒子喊話「保持堅強、活下去」，同時呼籲卡達、埃及、美國、以色列甚至哈瑪斯，「請把握機會談妥協議，讓我們心愛的家人能獲釋，終結這個地區人民的折磨」。

以色列 哈瑪斯 影片

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