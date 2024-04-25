火上澆油？內唐亞胡首評美挺巴學運「恐怖」稱學生「暴徒」要被阻

紐約時報報導，以色列總理內唐亞胡24日首度對外評論美國挺巴學運，斥責抗議活動「極其恐怖」必須被制止，同時將示威者貼上反猶標籤，此舉恐怕只會加劇態勢升溫。

內唐亞胡評論美國多所大學挺巴勒斯坦抗議活動「極其可怕」，「反猶暴徒占領各大一流學府，他們要求消滅以色列、攻擊猶太學生和教職員」。

然而，內唐亞胡的評論恐怕是火上澆油，加劇學運引發的分歧，給了共和黨領袖藉口批評抗議者、指控校方和民主黨人未能保護猶太學生免於活動攻擊。

華盛頓郵報指出，目前挺巴學運持續在全美多所大學院校延燒，從紐約哥倫比亞大學、哈佛大學、耶魯大學等東岸長春藤大學，到中西部和南部主要公立大學，以及加州多間院校，校方強力鎮壓抗議人士導致態勢惡化，更有數以百計學生遭逮捕。

挺巴學運的主要訴求是呼籲美國政府停止軍援以色列，部分學生也要求校方自軍火商和其他從戰爭中獲利的企業撤資。

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