世界糧食計劃署：加薩恐怕6週內跨越3道饑荒門檻

美國國務卿布林肯上週表示將在「幾天內」發布一項制裁禁令，禁止美國援助以色列國防軍旗下的一支「猶大勝利營」，該營據信在約旦河西岸犯下多起嚴重違反人權的暴力行徑，國務院因此援引防止助長戰爭罪行的《萊希法》，試圖中止對其援助。以色列總理納坦雅胡對此強烈抗議，表示會盡全力阻止制裁。猶大勝利營成員由極端保守的「哈雷迪」教徒和其他極右派人士組成，是以色列唯一的全男性部隊，過去曾多次爆出違紀情形。但美國仍然持續資助以色列國防軍，制裁禁令的象徵意義大於實質意義，僅凸顯美國對以色列在加薩戰事的行為日益不滿。

2024-04-24 09:47