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美駐伊拉克、敘利亞基地接連遇襲！不到24小時已2起

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊拉克安全消息人士與美國官員22日透露，美軍在伊拉克和敘利亞軍事基地在不到24小時內分別遭到無人機和火箭攻擊。圖為位於伊拉克西部的阿薩德美軍基地。路透
伊拉克安全消息人士與美國官員22日透露，美軍在伊拉克和敘利亞軍事基地在不到24小時內分別遭到無人機和火箭攻擊。圖為位於伊拉克西部的阿薩德美軍基地。路透

路透報導，伊拉克安全消息人士與美國官員22日透露，美軍在伊拉克和敘利亞軍事基地在不到24小時內，分別遭到無人機和火箭攻擊，並未造成傷亡或嚴重毀損。這是駐伊拉克和敘利亞美軍基地自2月4日以來再度成為攻擊目標。

一名美國官員說，伊拉克西部安巴省阿薩德（Al-Asad）美軍空軍基地出於謹慎防衛，在基地附近擊落2架無人機。

另外，美國和伊拉克官員說，隨後敘利亞北部魯馬林（Rumalyn）美軍基地遭5枚火箭彈襲擊。

伊拉克親伊朗準軍事組織「人民動員」（PMF）的卡爾蘇（Kalsu）軍事基地20日遭到空襲，造成1死8傷。美國和以色列皆否認與此事有關，軍方正在進行調查。

美軍駐外基地自從去年10月中旬以後，幾乎每天遭到火箭和無人機攻擊，伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）宣稱作案，以示反對美國支持以色列進攻加薩。

直到美軍駐伊拉克-約旦邊境基地遇襲，導致3名士兵喪生，美國對伊拉克祭出報復空襲後，武裝組織受到伊拉克和伊朗當局施壓，在1月底停止對美軍襲擊。

伊拉克 美國 美軍

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