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美挺巴聲浪多地開花 衝擊選情

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
拜登支持以色列政策，引發挺巴選民不滿。圖為挺巴人士佔據紐約布魯克林大橋示威。（美聯社）
拜登支持以色列政策，引發挺巴選民不滿。圖為挺巴人士佔據紐約布魯克林大橋示威。（美聯社）

以哈戰爭近幾周來升級，華府因此急援以色列。美國各地挺巴勒斯坦人士則以重新聚焦加薩走廊人道危機作為回應。華爾街日報廿一日報導，抗議人士正鎖定預定八月召開的民主黨全代會，並試圖為此施壓美國國會諸公。

逾百人十八日因在美國名校哥倫比亞大學參加支持巴人的示威抗議，遭紐約警方逮捕。民主黨籍美國總統拜登十七日赴其兒時家鄉賓州史克蘭頓市，親巴人士當天就在該市中心集會陳抗。

總部在加州的美國科技巨擘Ｇｏｏｇｌｅ內部也不平靜，開除廿八名抗議該公司和以色列政府簽雲端運算合約的員工。

前述三地的反以、挺巴人活動反映出，自去年十月以哈開戰以來，針對這場戰爭的激烈論辯已蔓延至大學校園、美企與今年總統大選。華府當權派近幾天來快速轉向，給予以色列更多軍、經援助，反使挺巴團體更振振有詞地呼籲上街，讓以巴能永久停火和美國暫停援以。

路透廿一日報導，醫護人員緊急替罹難的加薩孕婦沙卡尼剖腹接生女嬰。沙卡尼及丈夫等十九人命喪以軍的一場夜襲。醫師表示該名女嬰健康狀況正慢慢好轉。圖／路透 文／茅毅
路透廿一日報導，醫護人員緊急替罹難的加薩孕婦沙卡尼剖腹接生女嬰。沙卡尼及丈夫等十九人命喪以軍的一場夜襲。醫師表示該名女嬰健康狀況正慢慢好轉。圖／路透 文／茅毅

隨著十一月大選逼近，預料如此挺巴人力道只會愈來愈強烈，幾個挺巴人活動主辦單位正計畫八月在芝加哥市民主黨全代會場外，舉行大規模抗議。屆時拜登將正式獲該黨提名角逐連任。

挺巴人士十五日走上街頭，以阻擋芝加哥歐海爾國際機場附近交通表達訴求，其中幾人因此被捕。名為「向民主黨全代會進軍」的抗議活動主辦單位表明，想在芝加哥聯合中心及麥考米克會展中心周邊，動員規模空前的挺巴人活動，而該全代會屆時的活動將大多在這兩個中心進行。

挺巴人團體亦公布一封由幾位巴勒斯坦記者所寫的信，內容呼籲美國媒體群起抵制廿七日的年度白宮記者晚宴。該信控拜登政府持續（與以色列）串通，有系統地屠殺並迫害派駐加薩的記者。示威者打算包圍該晚宴場地、華府希爾頓飯店附近，而拜登通常會出席該晚宴。

拜登 民主黨 美國

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