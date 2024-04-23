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未阻哈瑪斯突襲 以軍情局長請辭

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
以色列軍事情報局局長哈利瓦已請辭，為去年以國被哈瑪斯突襲負責。（美聯社）
以色列軍事情報局局長哈利瓦已請辭，為去年以國被哈瑪斯突襲負責。（美聯社）

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和華盛頓郵報等外媒廿二日報導，以色列軍方情報部門負責人，已因去年十月七日以色列被巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲時失算而請辭。但尚不清楚確切生效日期。

以軍廿二日聲明，待其軍事情報局局長哈利瓦（Aharon Haliva）的繼任人選獲正式任命，他將卸任並退役。哈利瓦官拜少將，已服役卅八年。他是自去年以哈戰爭爆發以來，首位因此請辭的以軍高官。

該報導稱，哈瑪斯成功突襲以色列，咸被視為以色列一大情報失誤。幾位以色列國防及安全最高官員，已因各自犯下的過失而出面扛責。

據卡達的半島電視台報導。自以哈開戰以來，已造成一一三九名以色列人喪生；另據美聯社報導，約二五○名以色列人遭綁架到加薩走廊。以軍提供的哈利瓦署名信件寫道，「在我指揮下的軍情局失職」，自去年十月以來，「本人日以繼夜都背負著那悲慘又糟糕的日子，我今後將每天活在這場戰爭的可怕痛苦中」。

以哈戰爭爆發當天，哈瑪斯使以色列猝不及防。哈利瓦曾對此坦言，其部門出現情報失誤，未事先偵知哈瑪斯的突襲計畫。他當時承認，「本局未達成我們最重要的任務，身為局長，我對這次失敗負全部責任」。華郵報導說，他在開戰後的十一天，每天都提醒該局人員，讓這場戰爭開啟是該局情報失敗，未能示警以色列將遭此恐怖攻擊。

以色列情報官員去年十二月指稱，據開源情報資料，哈瑪斯奇襲以色列的行動竟謀畫一年多之久。以色列當局深感震撼的同時，也隨即將矛頭指向該國原本引以為傲的情報與國防能力。華郵去年就披露，其實早在開戰前約兩個月（即八月）就有情資顯示，一場鎖定以色列的攻擊山雨欲來，但相關警告卻遭忽視，以色列與加薩邊境的以人社區居民亦從未接獲以色列當局示警。

以色列 有線電視 華盛頓郵報

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