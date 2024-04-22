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以色列軍事情報局長請辭 首位高官因哈瑪斯突襲下台

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導
以色列軍方今天宣布，由於未能事先掌握巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」去年10月7日將發動突襲的情報，軍事情報局局長哈里瓦負起責任請辭，同時以軍夜間更猛烈砲轟加薩走廊。法新社資料照
以色列軍方今天宣布，由於未能事先掌握巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」去年10月7日將發動突襲的情報，軍事情報局局長哈里瓦負起責任請辭，同時以軍夜間更猛烈砲轟加薩走廊。法新社資料照

以色列軍方今天宣布，由於未能事先掌握巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」去年10月7日將發動突襲的情報，軍事情報局局長哈里瓦負起責任請辭，同時以軍夜間更猛烈砲轟加薩走廊

法新社報導，哈里瓦（Aharon Haliva）少將是首位因未能預防哈瑪斯（Hamas）襲擊而下台的以色列高階官員。哈瑪斯突襲不僅在加薩走廊引發以哈戰爭，也讓以色列政府及軍方受到嚴厲檢視。

哈里瓦在辭職信寫道，「我所指揮的情報部門，未能達成我們被交付的任務」，並指哈瑪斯發動突襲以來，他一天也沒有忘懷那「黑暗的一天」。

一名法新社記者今天指出，加薩夜間受到猛烈砲擊，據報加薩中部及南部數地都遭到攻擊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚表示，以色列軍方未來幾天將提高軍事壓力，給予哈瑪斯「額外的慘痛打擊」，但未進一步說明細節。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

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