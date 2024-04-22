美軍駐敘利亞基地遭火箭攻擊 親伊朗團體宣稱犯案

伊拉克安全部隊表示，不法分子今晚從該國北部向敘利亞的一處軍事基地發射火箭，該基地內有美國領導的聯軍駐紮。

伊拉克政府安全部隊聲明指出，為應對此事，他們在北部尼尼維省（Nineveh）展開大規模搜查行動，並找到發射火箭的車輛。

這是數週來美國所帶領的聯軍首次遭到重大攻擊。

加薩戰爭引發中東情勢緊張，伊朗日前對以色列發動無人機攻擊，據信以色列隨後也採取了報復行動。

伊拉克安全部隊聲明稱，「不法份子於晚間9時50分許，以火箭攻擊位於敘利亞領土中心的國際聯軍基地」。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，數枚火箭從伊拉克北部射向敘利亞東北部的卡拉布吉爾基地（Kharab al-Jir base），基地內有美軍駐紮。

他指出，「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（IslamicResistance in Iraq）發動了這次攻擊。該組織是伊朗支持的一個鬆散聯盟。

「伊拉克伊斯蘭反抗運動」則稱，他們此舉是為聲援巴勒斯坦人，同時也是出於對美國在以哈戰爭中支持以色列的憤怒。

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