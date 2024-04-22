美媒：美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對

以色列國防軍「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）遭控對約旦河西岸巴勒斯坦人犯下嚴重暴力，新聞媒體Axios引述三名美國知情人士透露，美國國務卿布林肯可能在幾天內針對「猶太永恆營」祭出制裁，這將是美國政府首度鎖定國防軍部隊。

美國聯邦眾議院甫於20日通過260億美元緊急援助以色列法案，可是一旦國防軍遭美國政府以萊希法（Leahy Law）制裁，部隊將無法接受任何來自美國的軍事援助和訓練。美國1997年通過萊希法，禁止美國政府資助、支援違反人權的外國軍警組織。

英國衛報引述以色列國土報21日報導指出，美國不排除對其他以色列軍警組織也祭出相同制裁。

國防軍則聲明並不清楚任何部隊被實施制裁，並補充若有此事「將對其進行審查」。

以色列總理內唐亞胡則在社群平台X發文表達強烈反對：「國防軍絕不能被制裁！」，並且稱近幾周一直在和美方就此事進行溝通。

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