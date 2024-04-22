快訊

美科技股上周重挫引發台積電開低10元 台股開盤下跌60點

大谷翔平破紀錄第176轟出爐！ 超越松井秀喜登上日本第一

知名部落客抗癌逾10年驚傳離世 粉絲哀悼：謝謝妳帶給大家勇氣

美媒：美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列國防軍的「猶太永恆營」遭控對約旦河西岸巴勒斯坦人犯下嚴重暴力，可能面臨美方制裁。圖為以色列士兵4月20日在約旦河西岸占領區執行任務。路透
以色列國防軍的「猶太永恆營」遭控對約旦河西岸巴勒斯坦人犯下嚴重暴力，可能面臨美方制裁。圖為以色列士兵4月20日在約旦河西岸占領區執行任務。路透

以色列國防軍「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）遭控對約旦河西岸巴勒斯坦人犯下嚴重暴力，新聞媒體Axios引述三名美國知情人士透露，美國國務卿布林肯可能在幾天內針對「猶太永恆營」祭出制裁，這將是美國政府首度鎖定國防軍部隊。

美國聯邦眾議院甫於20日通過260億美元緊急援助以色列法案，可是一旦國防軍遭美國政府以萊希法（Leahy Law）制裁，部隊將無法接受任何來自美國的軍事援助和訓練。美國1997年通過萊希法，禁止美國政府資助、支援違反人權的外國軍警組織。

英國衛報引述以色列國土報21日報導指出，美國不排除對其他以色列軍警組織也祭出相同制裁。

國防軍則聲明並不清楚任何部隊被實施制裁，並補充若有此事「將對其進行審查」。

以色列總理內唐亞胡則在社群平台X發文表達強烈反對：「國防軍絕不能被制裁！」，並且稱近幾周一直在和美方就此事進行溝通。

以色列 猶太 美國

延伸閱讀

布林肯本周訪陸 兩點聚焦

3中企涉供巴基斯坦導彈零件遭美制裁 美媒：布林肯訪華難改善關係

西方國家頻給建議！內唐亞胡：將自己決定如何回應伊朗攻擊

以軍稱一網打盡攔截所有伊朗無人機及巡弋飛彈 內唐亞胡首發聲

相關新聞

美媒：美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對

以色列國防軍「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）遭控對約旦河西岸巴勒斯坦人犯下嚴重暴力，新聞媒體Axios引述三...

敘利亞美軍基地遭5枚火箭彈襲擊 中東局勢暗潮洶湧

路透報導，伊拉克安全消息人士透露， 當地時間21日，至少5枚火箭從伊拉克祖馬爾鎮（Zummar）射向敘利亞東北方一處美軍...

埃及專家看中東局勢 仍可能區域戰爭或區域混亂

以色列和伊朗各自發動報復性攻擊互別苗頭，各強國呼籲雙方克制，以免在中東地區造成更大規模衝突。但埃及知名政治學學者認為，衝...

美聯：伊朗最高領袖默認對以色列重大襲擊幾無所獲

伊朗最高領袖哈米尼今天就德黑蘭史無前例以無人機和飛彈攻擊以色列是否擊中任何目標相關討論予以駁斥。美聯社報導，此舉默認儘管...

以色列人質家屬街頭抗議 呼籲總理下台提前改選

逾越節將臨，以色列民眾牽掛被扣押人質。人質家屬發起人鏈行動，並發緊急信函給戰時內閣，另有上萬人在「人質廣場」集會，呼籲政...

加薩孕婦命喪以軍攻擊 緊急剖腹從子宮接生女嬰

巴勒斯坦衛生官員指出，醫護人員從死亡的巴勒斯坦婦女子宮中接生一名女嬰。以色列在夜裡攻擊加薩走廊南部城巿拉法，造成該名懷孕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。