以色列屯墾者攻擊約旦河西岸村莊 居民憂再遇襲

中央社／ 穆蓋耶爾21日綜合外電報導

約旦河西岸（West Bank）村莊穆蓋耶爾（al-Mughayyer）居民表示，12日前來破壞村莊的以色列屯墾者人數和攜帶的武器，比以往任何一次對該巴勒斯坦社區的襲擊都還多。

路透社報導，事件發生數天後，被縱火焚燒的房屋和車輛就是這起攻擊案的證據，村民指出，當天的襲擊持續了數小時，但以色列軍人沒有想辦法阻止。

穆蓋耶爾的村民幾乎沒有自衛手段，他們擔心村莊會遭遇更多這類攻擊。

當時住家遭到襲擊的阿里亞（Abdullatif Abu Alia）說道：「我們只有石塊，他們有武器，以軍還為屯墾者撐腰。」

阿里亞自宅屋頂仍有試圖以石頭抵禦攻擊者的巴勒斯坦人血跡，他還說，中槍身亡的自家親戚就是其中一人。

一位14歲以色列少年12日失蹤之後，穆蓋耶爾便成為屯墾者發動襲擊的巴勒斯坦村莊之一。

這名少年的遺體13日在穆蓋耶爾附近被尋獲，以色列方面稱該少年死於恐怖攻擊。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭之前，約旦河西岸暴力事件數量就已不斷攀升，以哈戰爭發生後當地的流血衝突又更加惡化。

屯墾者暴力行徑日益引起以色列的西方盟國擔憂，包括美國在內的一些國家制裁了使用暴力的屯墾者，並敦促以色列採取更多措施制止這樣的行為。

以色列 巴勒斯坦 約旦

延伸閱讀

美國逼TikTok「脫中」 中國工程師設計的演算法是關鍵

艾爾段挺哈瑪斯領袖 盼國際關注加薩

以哈停火又卡關 雙方都卸責對方

想退出和談？卡達不滿協調以哈吃力不討好 總理喊重新審視調停者角色

相關新聞

曾讚揚對以國發動突襲 以色列起訴哈瑪斯領袖胞妹：煽動、聲援恐怖組織

以色列國家檢察官辦公室今天以煽動及聲援恐怖組織罪名，起訴巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅的胞妹，據稱她曾讚揚哈...

約旦河西岸情勢惡化 以色列軍隊突襲至少14巴勒斯坦人喪命

巴勒斯坦當局稱，以色列昨天在約旦河西岸發動突襲造成至少14名巴勒斯坦人死亡；以色列軍方表示，當地今天有2位巴勒斯坦人欲以...

嘉許軍方襲擊以色列 伊朗最高領袖：展現國家意志力

伊朗官媒今天報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）感謝軍方採取行動襲擊以色列，同時敦促...

以色列數千示威者走上街頭 呼籲提前選舉、帶回人質

數以千計的以色列示威者今天走上街頭，呼籲提前選舉，並要求政府採取更多行動，將被劫至加薩走廊的人質帶回。這是針對以色列總理...

避免全面開戰 美、以、伊均避談空襲

伊朗十九日遭以色列空襲，伊、以與美國政府至今均避談，被認為旨在避免全面開戰。廿日凌晨，親伊朗的伊拉克武裝團體「人民動員」...

唯恐天下不亂？以色列極右派戰鷹部長「1字推文」暗示襲擊伊朗挨轟

以色列19日傳出襲擊伊朗伊斯法罕省的空軍基地後，儘管雙方跟美國似乎都有意讓局勢降溫，但以國的國家安全部長本．格維（Ita...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。