以色列屯墾者攻擊約旦河西岸村莊 居民憂再遇襲

約旦河西岸（West Bank）村莊穆蓋耶爾（al-Mughayyer）居民表示，12日前來破壞村莊的以色列屯墾者人數和攜帶的武器，比以往任何一次對該巴勒斯坦社區的襲擊都還多。

路透社報導，事件發生數天後，被縱火焚燒的房屋和車輛就是這起攻擊案的證據，村民指出，當天的襲擊持續了數小時，但以色列軍人沒有想辦法阻止。

穆蓋耶爾的村民幾乎沒有自衛手段，他們擔心村莊會遭遇更多這類攻擊。

當時住家遭到襲擊的阿里亞（Abdullatif Abu Alia）說道：「我們只有石塊，他們有武器，以軍還為屯墾者撐腰。」

阿里亞自宅屋頂仍有試圖以石頭抵禦攻擊者的巴勒斯坦人血跡，他還說，中槍身亡的自家親戚就是其中一人。

一位14歲以色列少年12日失蹤之後，穆蓋耶爾便成為屯墾者發動襲擊的巴勒斯坦村莊之一。

這名少年的遺體13日在穆蓋耶爾附近被尋獲，以色列方面稱該少年死於恐怖攻擊。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭之前，約旦河西岸暴力事件數量就已不斷攀升，以哈戰爭發生後當地的流血衝突又更加惡化。

屯墾者暴力行徑日益引起以色列的西方盟國擔憂，包括美國在內的一些國家制裁了使用暴力的屯墾者，並敦促以色列採取更多措施制止這樣的行為。

商品推薦