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約旦河西岸情勢惡化 以色列軍隊突襲至少14巴勒斯坦人喪命

中央社／ 希布倫21日綜合外電報導
巴勒斯坦當局稱，以色列昨天在約旦河西岸發動突襲造成至少14名巴勒斯坦人死亡；以色列軍方表示，當地今天有2位巴勒斯坦人欲以銳器及開槍襲擊以國軍人，以軍則開火反擊。圖為巴勒斯坦人正在檢查以色列夜間轟炸加薩地帶南部拉法一棟建築的廢墟。法新社
巴勒斯坦當局稱，以色列昨天在約旦河西岸發動突襲造成至少14名巴勒斯坦人死亡；以色列軍方表示，當地今天有2位巴勒斯坦人欲以銳器及開槍襲擊以國軍人，以軍則開火反擊。圖為巴勒斯坦人正在檢查以色列夜間轟炸加薩地帶南部拉法一棟建築的廢墟。法新社

巴勒斯坦當局稱，以色列昨天在約旦河西岸發動突襲造成至少14名巴勒斯坦人死亡；以色列軍方表示，當地今天有2位巴勒斯坦人欲以銳器及開槍襲擊以國軍人，以軍則開火反擊。

路透社報導，以色列軍方指出：「其中一名恐怖分子試圖刺傷當地的以色列國防軍（IDF）官兵，以國軍人實彈回擊並將他制伏。同時，另一位恐怖分子向以軍開火，官兵同樣以實彈反擊把他制伏。」

以色列軍方電台（Army Radio）聲稱，其中一名襲擊者已被擊斃。

路透社攝影記者在巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）城市希布倫（Hebron）附近的事發現場見到一具遺體。巴勒斯坦當局官員沒有立即對今天的事件發表評論。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭之前，約旦河西岸暴力事件數量就已不斷攀升，此後更是愈演愈烈，以軍頻繁突擊武裝組織、猶太屯墾者破壞巴勒斯坦村莊，巴勒斯坦人也在街頭發動襲擊。

巴勒斯坦當局昨天表示，以國軍隊於約旦河西岸發動突襲時，導致14名巴勒斯坦人死亡，另有一位救護車駕駛在趕往接送猶太屯墾者攻擊事件傷患的途中遇害。

以軍19日凌晨開始在約旦河西岸努爾沙姆斯（Nur Shams）地區發動大規模突擊，直到昨天仍在跟武裝份子交火。

以色列大量軍車集結於當地且槍聲四起，還有至少3架無人機在努爾沙姆斯上空盤旋。自1948年以阿戰爭、以色列建國以來，流亡的難民及其後裔便居住於這個地區。

巴勒斯坦衛生當局昨天指出，至少有14名巴勒斯坦人在這場突襲中喪生，這是約旦河西岸數個月來傷亡最慘重的衝突之一。

以色列軍方則聲稱，突襲中有多名武裝分子被殺死或遭逮捕，並有至少4位以軍官兵於交火中受傷。

法新社報導，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，在長達6個多月的以哈戰爭中，加薩走廊已經至少有3萬4097人喪生。

加薩走廊衛生部發布的聲明提到，前述數字包含過去24小時內的至少48人死亡，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列導致戰爭爆發以來，加薩走廊已有7萬6980人受傷。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 戰爭 約旦

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