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控訴美國援以法案 巴勒斯坦自治政府：將釀數以千計巴勒斯坦人傷亡

中央社／ 約旦河西岸雷馬拉20日綜合外電報導
巴勒斯坦自治政府今天表示，美國聯邦眾議院通過對以色列的8590億元新台幣新援助法案，是在「攻擊巴勒斯坦人民」。圖為親巴勒斯坦抗議者在美國國會大廈外示威。路透
巴勒斯坦自治政府今天表示，美國聯邦眾議院通過對以色列的8590億元新台幣新援助法案，是在「攻擊巴勒斯坦人民」。圖為親巴勒斯坦抗議者在美國國會大廈外示威。路透

巴勒斯坦自治政府今天表示，美國聯邦眾議院通過對以色列的264億美元（約新台幣8590億元）新援助法案，是在「攻擊巴勒斯坦人民」。

法新社報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）發言人魯代納（Nabil Abu Rudeina）指出，這筆錢將在加薩走廊（Gaza Strip）及約旦河西岸（West Bank）造成「數以千計巴勒斯坦人傷亡」，會導致區域局勢「危險升級」。

美國眾議院今日通過法案，將向烏克蘭、以色列及包括台灣在內的印太國家提供總額約953億美元的安全援助。

美國眾議院是以366票贊成、58票反對，通過「以色列安全補充法案」（Israel Security Supplementalbill），將撥款264億美元援助以色列，並向加薩及其他衝突地區提供人道援助。

以哈戰爭不見平息之際，中東區域近日出現緊張局勢升溫跡象。伊朗13日對以色列發動史無前例的無人機和飛彈攻擊，以色列19日據報對伊朗發動報復打擊，伊拉克一座軍事基地接著傳出發生致命爆炸，在在反映區域情勢依舊不穩定。

以色列 巴勒斯坦 美國

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