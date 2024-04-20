快訊

「不能太有同理心」天天看謎片 性影像下架工作內容首曝光

行動電源怎麼挑才安心？10點注意事項一次看 別陷入電池容量、體積迷思

全力挺總座王耀庭留任 台電工會沉重發聲：他忍辱承擔所有責難

伊拉克軍事基地爆炸 當局稱空中沒見到飛行器

中央社／ 巴格達20日綜合外電報導

伊拉克軍方今天表示，供親伊朗武裝團體「人民動員」（PopularMobilization Forces）駐紮的軍事基地凌晨發生爆炸時，空中並未見到無人機或戰機。

法新社報導，官員表示，發生爆炸的卡索（Kalso）軍事基地位於伊拉克首都巴格達（Baghdad）以南的巴比倫省（Babylon），在此駐有已併入伊拉克正規軍的親伊朗武裝團體「人民動員」，以及伊拉克軍警。

伊拉克軍方發布聲明指出，卡索軍事基地今天凌晨「發生爆炸和火災」，導致1人死亡、8人受傷。

聲明還提到，防空指揮部通報「爆炸發生前或爆炸期間，巴比倫省領空都沒有出現無人機或戰機」。

一名伊拉克內政部官員起初通報，該軍事基地遭到「空襲」。

人民動員則透過聲明表示，這起「爆炸」造成「物件損失」和人員傷亡，不過並未具體說明受傷人數。

伊拉克 伊朗 爆炸

延伸閱讀

伊拉克基地大規模爆炸 哈瑪斯譴責：美要為中東局勢升高負責

美智庫：中國海軍在柬埔寨雲壤軍事基地執行任務

中東地區鬆一口氣！BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

以色列低調證實空襲 美以伊朗三方沉默避免局勢升級

相關新聞

唯恐天下不亂？以色列極右派戰鷹部長「1字推文」暗示襲擊伊朗挨轟

以色列19日傳出襲擊伊朗伊斯法罕省的空軍基地後，儘管雙方跟美國似乎都有意讓局勢降溫，但以國的國家安全部長本．格維（Ita...

伊拉克基地大規模爆炸 哈瑪斯譴責：美要為中東局勢升高負責

伊拉克中部巴比倫省一處軍事基地稍早傳出大規模爆炸，已知造成1死8傷，美國和以色列都表示並無參與此事。目前尚未有人聲稱對這...

伊朗、以色列都低調冷處理 BBC指兩國此次互打或已落幕

伊朗聲稱19日擊落3架無人機，此外未承認有其他傷亡或經濟損失，以色列方面也惦惦不吭聲，令外界霧裡看花。BBC報導，如此低調冷處理似乎代表兩國此次互打已落幕。報導指出，有關以色列19日究竟動用哪些武器以及造成多少損害，各方說法仍然矛盾不清，美國官員指稱以國發射飛彈，但伊朗官員稱中部軍事重地伊斯法罕省和西北部大布里士的襲擊，是由小型無人機造成。 伊朗外交部長阿布杜拉希安表示，遭擊落的小型無人機，沒有造成任何損害和傷亡；伊朗總統萊希在19日的演講中，甚至完全沒有提到以國的攻擊行為。而以色列的沉默也給了伊朗官方至關重要的政治空間，讓德黑蘭不必進行報復性回擊，導致風險螺旋式升級。

中東地區鬆一口氣！BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

伊朗聲稱19日擊落3架無人機，此外未承認有其他傷亡或經濟損失，以色列方面也惦惦不吭聲，令外界霧裡看花。BBC報導，如此低...

以色列低調證實空襲 美以伊朗三方沉默避免局勢升級

不願具名的以色列官員證實以軍19日凌晨空襲伊朗，報復對方13日用無人機與飛彈空襲，稱此舉意在表明以色列有能力打擊伊朗境內...

伊拉克軍事基地遭空襲爆炸！至少1死8傷 美以都說「不是我幹的」

伊拉克中部巴比倫省一處軍事基地稍早傳出大規模爆炸，造成1死8傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。