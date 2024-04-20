伊拉克軍事基地爆炸 當局稱空中沒見到飛行器
伊拉克軍方今天表示，供親伊朗武裝團體「人民動員」（PopularMobilization Forces）駐紮的軍事基地凌晨發生爆炸時，空中並未見到無人機或戰機。
法新社報導，官員表示，發生爆炸的卡索（Kalso）軍事基地位於伊拉克首都巴格達（Baghdad）以南的巴比倫省（Babylon），在此駐有已併入伊拉克正規軍的親伊朗武裝團體「人民動員」，以及伊拉克軍警。
伊拉克軍方發布聲明指出，卡索軍事基地今天凌晨「發生爆炸和火災」，導致1人死亡、8人受傷。
聲明還提到，防空指揮部通報「爆炸發生前或爆炸期間，巴比倫省領空都沒有出現無人機或戰機」。
一名伊拉克內政部官員起初通報，該軍事基地遭到「空襲」。
人民動員則透過聲明表示，這起「爆炸」造成「物件損失」和人員傷亡，不過並未具體說明受傷人數。
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