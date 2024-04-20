以國反擊伊朗 中東火藥味濃

以色列19日對伊朗發動報復攻擊，儘管伊朗淡化這樁攻擊的傷害，官員也暗示目前沒有進一步報復的計畫，但以色列攻擊的警示意味濃厚，伊朗後續是否會再以牙還牙反擊，仍在未定之天，持續增添中東火藥味。

伊朗上周末從以色列發射約300架無人機和導彈，回應以色列疑似攻擊位於敘利亞的外交大樓，導致數名伊朗軍官喪生後，雙方言詞交鋒加劇，以色列也不斷揚言報復反擊。

伊朗媒體報導，伊朗防空系統19日擊落中部伊斯法罕（Isafahan）與西北部大布里士上空的進犯物體，傳出爆炸聲響。伊斯法罕是伊朗空軍基地所在地，也是伊朗核子計畫的重要地點。

19日上午的訊息紛亂，包括伊斯法罕機場傳出爆炸聲響，促使伊朗關閉德黑蘭與西部領空，迫使班機改變航線，又有伊朗核子設施損毀的憂慮，且伊朗曾警告，若以色列攻擊伊朗核子設施，伊朗可能重新考慮核武政策，為可能加速發展核武的含蓄警告。另有未經證實的消息指出，敘利亞和伊拉克境內也發生爆炸。

以色列雖未對這起攻擊發表公開聲明，但紐時與路透等媒體報導，美國和以國官員都證實這起攻擊為以國所為，彭博資訊、英國金融時報（FT）、CNN等媒體也引述美國官員報導，以色列攻擊前曾告知華府，將針對伊朗軍事設施發動攻擊。以色列耶路撒冷郵報也報導，以色列發射的長程飛彈擊中伊斯法罕一處空軍設施。

諸多訊息引爆全球投資人的恐慌氛圍，金融出現也陷入劇烈震盪。

不過，之後伊朗與國際原能總署（IAEA）都證實，伊朗核子設施未受損，伊朗也解除領空禁航令，伊朗國營媒體雖宣告以色列的無人機「破壞」行動失敗，也淡化這起攻擊造成的傷害，形容為好幾起爆炸。伊朗官員也向路透表示，目前沒有為這起攻擊報復以色列的計畫，緩和了投資人信心。

然而，這起攻擊對伊朗的警示意味濃厚，仍增添中東火藥味濃郁。光是伊斯法罕遭攻擊，便意味著緊張升高，伊朗很難不報復以色列。FT引述知情人士透露，以色列的攻擊也是要傳達「能打到伊朗境內所有目標」的訊息。

彭博資訊經濟學家指出，現在球回到伊朗身上。接下來首先要觀察的關鍵資訊，是以色列的攻擊對伊朗造成多大傷害，有多少平民喪生，以及中東緊張情勢進一步升高。

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