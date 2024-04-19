土耳其外長：哈瑪斯欲解散武裝組織轉為政黨
土耳其外長費丹日前對媒體表示，哈瑪斯已透露有意解散武裝組織，在巴勒斯坦國建立後轉為政黨。土耳其總統艾爾段也將於20日在土耳其接待哈瑪斯領袖哈尼雅並討論後續發展。
「中東之眼」（Middle East Eye）報導，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）17日表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）不只一次提及，在以1967年邊界為基礎的巴勒斯坦國建立後，願意解散武裝組織並轉為政黨。
卡達首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammedbin Abdulrahman Al-Thani）和費丹17日在卡達首都杜哈舉行聯合記者會時，費丹指出，多年來哈瑪斯都告訴他，將會接受以1967年邊界為基礎的巴勒斯坦國。
費丹說，哈瑪斯也同意會隨巴勒斯坦國建立後，以政黨身分進行政治運作，因此沒必要再以武裝抵抗運動的角色存在。
費丹並表示，他和與會者在會議廣泛交換意見，特別是針對停火談判的發展。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）隨之表示，將於20日在土耳其接待哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。
艾爾段同時直言不諱批評以色列，他說：「今天即使只有我一人，只要真主賜予我生命，我就會繼續捍衛被壓迫的巴勒斯坦人民，並做為他們的代言人。」
埃及媒體「金字塔報」報導，卡達當局同時在17日承認，目前為以色列和哈瑪斯嘗試進行的調解並不順利，欲結束加薩地區雙方敵對行動和釋放人質的談判「陷入僵局」。
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