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中東局勢升溫 美駐以大使館限制僱員及家屬行動

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導
美國駐以色列大使館發布安全警示指出，出現以色列對伊朗境內進行報復性襲擊的報導後，出於高度謹慎起見，限制美國政府僱員及其家屬離開大特拉維夫。圖／路透社
美國駐以色列大使館發布安全警示指出，出現以色列對伊朗境內進行報復性襲擊的報導後，出於高度謹慎起見，限制美國政府僱員及其家屬離開大特拉維夫。圖／路透社

媒體報導以色列對伊朗境內發動襲擊後，美國駐以色列大使館今天對僱員及其家屬行動進行約束。

法新社報導，美國駐以色列大使館在官網發布安全警示指出：「出現以色列對伊朗境內進行報復性襲擊的報導後，出於高度謹慎起見，限制美國政府僱員及其家屬離開大特拉維夫（greater Tel Aviv），以及耶路撒冷和俾什巴（Beersheba）等地區進行私人旅行，直到另行通知。」

這項安全警示同時表示，由於「複雜」的安全情勢「可能迅速變化」，大使館「可能會進一步限制或禁止」有關人員前往以色列部分地區、耶路撒冷舊城（Old City）和被占領的約旦河西岸（West Bank）。

以色列 大使館 美國

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