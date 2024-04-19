中東局勢升溫 美駐以大使館限制僱員及家屬行動
媒體報導以色列對伊朗境內發動襲擊後，美國駐以色列大使館今天對僱員及其家屬行動進行約束。
法新社報導，美國駐以色列大使館在官網發布安全警示指出：「出現以色列對伊朗境內進行報復性襲擊的報導後，出於高度謹慎起見，限制美國政府僱員及其家屬離開大特拉維夫（greater Tel Aviv），以及耶路撒冷和俾什巴（Beersheba）等地區進行私人旅行，直到另行通知。」
這項安全警示同時表示，由於「複雜」的安全情勢「可能迅速變化」，大使館「可能會進一步限制或禁止」有關人員前往以色列部分地區、耶路撒冷舊城（Old City）和被占領的約旦河西岸（West Bank）。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言