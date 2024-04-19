伊朗中部傳遭以色列襲擊 國際原子能總署：核場址未受損
據報伊朗中部今天遭遇以色列報復攻擊而發生爆炸，國際原子能總署於事後指出，伊朗的核設施場址沒有受損。
法新社報導，總部設於奧地利首都維也納的國際原子能總署（IAEA）在社群媒體X平台發文稱：「IAEA可以證實伊朗的核場址沒有受損。」IAEA強調，正密切關注事態發展。
IAEA同時呼籲「各方極其克制」，還說「核設施絕不應該成為軍事衝突的目標」。
伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）稍早報導，伊斯法罕（Isfahan）的核設施據報「絕對安全」。
以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）將領，伊朗13日晚間展開報復，發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，以色列隨後揚言反擊。
IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）15日曾表示，基於安全理由，伊朗已經關閉境內核設施。
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