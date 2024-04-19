巴基斯坦警方擊斃炸彈客 阻撓攻擊日本人行動

巴基斯坦警方發言人說，南部城市喀拉蚩（Karachi）警方今天擊斃一名自殺炸彈客與一名武裝分子，對方當時攻擊一輛載著5名日本人的車輛，所有日本人都生還。

路透社報導，尋求推翻政府並自設嚴格伊斯蘭規定的伊斯蘭主義武裝分子在過去幾年發動了巴基斯坦一些最血腥的攻擊，有時候將目標鎖定外籍人士，像是中國人。

警方發言人巴洛赫（Abrar Hussain Baloch）說，這些日本生還者已在警方護送下移到安全地點。

目前尚無任何武裝團體立即承認發動攻擊。

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