不想承認遭以色列反擊？伊朗媒體報導否認有境外攻擊

4月18日至19日凌晨，伊朗中部地區伊斯法罕、敘利亞南部、伊拉克首都巴格達地區皆傳出爆炸聲響。《ABC新聞》報導掌握美國官員說法，表示以色列確實有發動飛彈攻擊，然而目前尚無法確認攻擊地點是否包含敘利亞及伊拉克；伊朗方面確實有發射防空飛彈進行攔截、發生爆炸聲響，推估是由以色列進行攻擊。此外，目前確認伊斯法罕地區並沒有任何核設施受到攻擊。近日美國、英國及歐盟都將針對伊朗進行下一輪制裁，制裁對象包含伊朗伊斯蘭革命衛隊、國防部特定成員，以及與伊朗無人機相關的製造商及企業實體等。

2024-04-19 15:49