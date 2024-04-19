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不想承認遭以色列反擊？伊朗媒體報導否認有境外攻擊
伊朗官員稱19日稍早在中部城市伊斯法罕攔截3架無人機，但未指名無人機是否來自以色列，此外也強調目前尚未遭到飛彈襲擊。在等待官方聲明發布之際，伊朗塔斯尼姆通訊社援引知情人士指出，沒有收到有關來自境外襲擊的消息。
此外，一名伊朗分析家在國營電視台上辯稱，迷你無人機是由「國內滲透者」所遙控。
ABC稍早援引匿名美國官員的話報導，以色列對伊朗目標發動飛彈襲擊。
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