安理會表決巴勒斯坦加入聯合國！美國1票否決 決議案失敗

聯合國安理會在台灣時間19日凌晨針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國表決，美國投下反對票，英國及瑞士棄權，其餘12個國家贊成。

美國的立場是，巴勒斯坦的成員資格必須經由巴勒斯坦與以色列談判得出結果。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）向安理會說，「美國繼續強烈支持兩國解決方案，此次投票並不等於反對巴勒斯坦建國，而是承認這只能來自各方之間的直接談判。」

對此，巴勒斯坦主席批評美國的決定「不公平、不道德和不合理」，違背國際社會意願。埃及外交部則表示遺憾。

以色列外交部長則讚揚美國投下反對票，並指「恐怖主義不會得到回報」。

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