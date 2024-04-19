英美支持以色列 宣布制裁伊朗無人機計畫

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國與英國今天宣布對伊朗軍用無人機計畫祭出大範圍制裁，以回應伊朗上週末對以色列的攻擊。

根據美國財政部，華府的制裁鎖定16人和2家公司，他們涉及伊朗的無人航空載具（UAV）計畫，以及用於上週末攻擊的無人機零組件。

英國政府今天也宣布制裁7名個人與6家公司，因為他們使伊朗能夠繼續從事「破壞區域穩定的活動，包括直接攻擊以色列」。

法新社報導，美國總統拜登發布聲明表示：「今天，我們追究伊朗的責任，祭出新的制裁和出口管制措施。」

「如同我在攻擊過後那天上午跟七大工業國集團（G7）領袖們所討論的，我們致力於集體行動，在經濟上加強施壓伊朗。」

「對於那些讓伊朗具備能力或支持伊朗攻擊的所有人，我要明確表示：美國致力於以色列的安全。…而且我們不會遲疑，將採取一切必要行動來追究你們的責任。」

伊朗13日晚間首度直接對以色列發動軍事攻擊，以報復駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）使館1日被空襲，造成伊朗伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps）含2位將領共7人死亡。各界普遍將那次空襲歸咎於以色列。

伊朗使用超過300架無人機和飛彈，對以色列發動大規模攻勢，但大部分都被以色列及美國、英國等以色列盟國擊落，造成的損害輕微。

以色列軍事首長矢言回應伊朗的攻擊，但官員尚未說明報復的時間或地點。

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