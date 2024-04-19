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西方盼以克制 內唐亞胡：將自決如何回應伊朗

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
以國總理內唐亞胡17日表示，以色列將自己決定如何回應伊朗上周末的飛彈和無人機襲擊。路透
以國總理內唐亞胡17日表示，以色列將自己決定如何回應伊朗上周末的飛彈和無人機襲擊。路透

西方國家齊聲呼籲以色列保持克制，以免爆發全面中東戰爭之際，以色列總理內唐亞胡十七日表示，該國將自行決定如何回應伊朗十三日發動的飛彈和無人機襲擊。

另，針對伊朗研製軍用無人機的計畫，美英十八日宣布祭出廣泛制裁措施。美國財政部當天聲明，將制裁有助伊朗生產其「見證者」等無人機的十六人及兩個實體；另據英國同日公布的官方通告，倫敦將制裁伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍參謀部等伊朗軍事實體，共鎖定十三人或實體。

據外媒報導，內唐亞胡十七日與到訪的英國外交大臣卡麥隆和德國外長貝爾伯克會談。內唐亞胡辦公室隨後聲明，內唐亞胡感謝英德對以色列國防的支持，他們有各種建議和忠告，但以色列將就安全問題做出自己的決定，將採取一切必要措施自衛。

卡麥隆說，雖然以色列正準備採取報復行動，但英方希望以方能採取盡可能避免局勢升級的方式，「我要向我們以色列的朋友說，現在是用腦、用心思考的時候」。貝爾伯克稱，她向內唐亞胡表明，絕不能使中東陷入不可預測局面，對任何人都沒好處，包括區域內的第三方國家，「我們非常渴望能避免局勢升溫」。

伊朗總統萊希稍早警告，以色列即使只對伊朗領土發動最輕微的襲擊，都將受到大規模和嚴厲回應，並聲稱十三日已刻意縮小襲擊規模，若伊朗全面進攻，以色列會變得一無所有。

以色列 伊朗 內唐亞胡

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