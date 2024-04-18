以哈停火又卡關 雙方都卸責對方

沒人能讓以哈停戰，連美國都不行！在以哈衝突中負責協調雙方的卡達17日表示，目前停火協議陷入嚴重卡關。以色列指控哈瑪斯不願釋放人質，但哈瑪斯反控以色列一直發動攻擊，讓他們完全無法安排停戰事宜。美國、卡達與埃及持續替雙方調停，並提出停戰6周、交換40名人質等方案，但都沒有下文。

雙方甩鍋停戰責任

根據《英國廣播公司》報導，卡達總理阿達尼17日透露，以哈停戰談判又進入了卡關的階段，但他並未透露更多細節。對此，美國指控哈瑪斯要為無法完成停戰談判負責。以色列負責談判的摩薩德（情報局）也表示，哈瑪斯的領袖辛瓦爾並不想與以色列達成人道協議，並返還人質。

但哈瑪斯官員穆罕默德指控，以色列軍隊連個喘息時間都沒有給，他們如何進行安排？他呼籲國際社會要幫助巴勒斯坦停戰，否則加薩走廊的民眾恐繼續面臨嚴重的人道危機。據聯合國估計，加薩走廊有至少110萬人面臨飢荒，聯合國也指控以色列不讓援助進入加薩走廊，但遭到以色列否認。

美要以放寬物資管制

《美國之音》提到，美國總統拜登也說，在過去12天已經有3千卡車的人道物資進入加薩，且本周的供應量比上周多50%，但拜登也坦言這樣並不夠，呼籲以色列放寬邊境管制，讓更多援助進入加薩走廊。

目前以色列軍隊與加薩走廊仍在中部交戰，以軍表示，近日交戰有剿滅哈瑪斯恐怖份子，並摧毀哈瑪斯的關鍵基礎設施，其實除了哈瑪斯以外，位於黎巴嫩的真主黨也有發射火箭彈攻擊以色列北部。目前加薩走廊已有3.38萬人死亡，聯合國因此有國家打算發動投票，盼讓巴勒斯坦成為正式會員國，迫使以色列停火。

但由於美國在安理會有關鍵否決權，且美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲德在南韓出使受訪時，也說這並非以哈兩國方案的最好解方，目前以哈仍難看到停戰曙光，巴勒斯坦更是命運未卜。

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