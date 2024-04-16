以色列回擊伊朗2大前提曝光！傳戰時內閣要國防軍列可攻擊目標
英國每日電訊報報導，伊朗13日空襲以色列報復駐敘使館被炸，以色列戰時內閣急商反制對策，消息傳出以色列打算在不造成傷亡的前提下發動反擊讓德黑蘭「難堪」，同時不會遭到美國反對。
外傳總理內唐亞胡已經要求國防部擬定清單，列出國防軍可攻擊且不會被美國反對的伊朗目標。
華盛頓郵報引述一名知情的以色列官員指出，以色列可能的反擊行動包含精準襲擊德黑蘭基礎設施或者進行網路攻擊。
該官員表示「（戰時內閣）每個人都贊成以色列必須回擊」，「問題在於如何和何時」。
以色列12頻道稱戰時內閣已經同意「明確而有力」反擊伊朗，並且商討幾個可能可以讓德黑蘭「難堪」的攻擊選項，不過這些選項都不大可能會加劇區域衝突。
除此之外，12頻道報導，在美國總統拜登明示華府不支持反制伊朗後，戰時內閣也設法在不會受到美國阻撓的前提下進行報復。
以色列戰時內閣預計當地時間16日清晨重啟會議。
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