不夠！以色列不滿中國對伊朗襲以回應 期待中方更強烈譴責

南華早報報導，伊朗日前空襲以色列報復國防軍月初襲擊伊朗外館，國際社會紛紛對德黑蘭當局冒險挑起地區爭端予以譴責。不過以色列駐中國大使館公使瓦克斯（Yuval Waks）15日表達以色列不滿中國對伊朗襲以的回應，喊話中國外交部提出「更強烈譴責」。

伊朗13日深夜出動無人機和發射飛彈空襲以色列，報復以軍1日襲擊伊朗駐大馬士革領事館外館，造成包含革命衛隊高官在內等多人罹難。

中國外交部14日聲明對中東局勢升溫「深表憂慮」，並且呼籲聯合國安理會立即執行加薩停火決議。

對此瓦克斯15日向媒體表示，「我們期許更強烈的譴責，並且明確肯認以色列自我保衛的權利」，他說遺憾中國外交部聲明不如預期，以色列對此表達不滿，同時沒有直接點名地敦促「具備影響力的國家」肩負更具建設性的角色。

另外，瓦克斯也說已經就此事聯繫中國官員，「我們清楚中國和伊朗雙邊關係良好，可是我們有必要就伊朗在地區代表的負面影響及其支持恐怖組織向中方表達嚴厲關切」。

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