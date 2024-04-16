重挫以哈談判進度！哈瑪斯釋放人質數減半 還要求永久停火
以哈停火談判協議仍在進行中，CNN報導，一名熟悉談判內容的以色列消息人士指出，哈瑪斯把第一階段願意釋放人質的人數減半，但仍要求換得6周的停火期，重挫談判進度。
哈瑪斯在最新的談判中提出，釋放少於20名以色列人質，以換取為期6周停火，比過去幾個月來以「釋放40名人質」為討論基礎的談判，人數直接少了超過一半。
此外，該名以色列消息人士指出，哈瑪斯還要求以色列方面必須釋放更多的巴勒斯坦囚犯，包括釋放更多背叛無期徒刑的巴勒斯坦囚犯。
該名消息人士表示，哈瑪斯提出的條件顯示，他們根本不想要達成談判，而是試圖利用美國和以色列之間，對以色列在加薩的軍事行動，以及以色列政府本身面對國內的壓力產生分歧，目的就是要分化美以關係。
哈瑪斯發言人奈姆（Basem Naim）表示，哈瑪斯已提出每周釋放3名以色列人質，但又說「沒人談及最終釋放人數。」
除了要求釋放更多巴勒斯坦囚犯外，哈瑪斯還繼續要求以方必須確保永久停火，包括以色列軍隊撤出加薩，並且不得限制巴勒斯坦人返回加薩北部。
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