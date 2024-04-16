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伊朗發動大規模空襲 以色列參謀總長：會有所因應

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導

伊朗13日對以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊後，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）今天在受到伊朗空襲的一處軍事基地向官兵發表談話，他說以色列會做出因應。

根據以色列軍方發布的聲明，哈勒維視察以色列南部內瓦庭軍事基地（Nevatim base）時說道：「如此多的（伊朗）飛彈、巡弋飛彈和無人機發射到以色列境內，將會有所回應的。」

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）透過另一份聲明指出：「我們會採取一切必要措施來保護以色列。」

以色列軍方表示，伊朗13日晚間開始向以色列發射大量飛彈和無人機，數量逾300個。

法新社報導，這波攻擊是為了報復4月1日伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁邊的附屬建築遭到致命空襲，伊朗當局認為該次空襲是以色列所為。

以色列軍方聲稱，在美國和其他盟邦的協助下，攔截了99%的空中威脅，伊朗的空襲只造成些許損害，內瓦庭基地於這波攻擊中也只受到「輕微打擊」。

另外，以色列軍方今天提到，4月1日伊朗駐大馬士革大使館旁邊的附屬建築遭受空襲而喪命的人員，曾參與「針對以色列的恐怖主義行動」，這是以色列對於該起空襲事件的首次官方回應。

哈加里表示：「據我所知，在大馬士革喪命的死者是伊朗聖城部隊（Quds Force）成員。這些人員參與了針對以色列的恐怖主義行動。」

他還說：「這些恐怖分子之中，有真主黨（Hezbollah）成員和伊朗的幫手。就我所知，那裡沒有外交官。」

以色列 伊朗 空襲

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