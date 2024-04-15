伊朗攻擊以色列後 中東地區今面臨航班大亂

伊朗對以色列發動飛彈和無人機襲擊後，旅客來往歐亞間可選擇的班機進一步縮減，全球航空公司今天面臨航班中斷。

路透社報導，伊朗向以色列發射300多枚飛彈和無人機攻擊，其中大部分被美國支援的飛彈防空系統擊落，但已引發航空業混亂。

在過去兩天，至少有10幾家航空公司不得不取消或改變航班路線，包括澳洲航空（Qantas）、德國漢莎航空（Lufthansa）、美國聯合航空（United Airlines）及印度航空（Air India）。

監測全球航太風險以告知航空業者的組織OPSGROUP創辦人齊伊（Mark Zee）說，這是自2001年9月11日紐約世界貿易中心（World Trade Center）遇襲以來，對航空旅行造成的最大一次干擾。

齊伊告訴路透社：「從那之後，我們還沒有遇過在如此短時間內這麼多不同領空關閉的情況，這造成了混亂。」他還說，航班中斷可能會持續幾天。

由於以色列和伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交戰，加上俄羅斯和烏克蘭爆發衝突，航空業早已面臨諸多限制，伊朗空襲以色列引發的最新飛航路線問題，再對航空業造成衝擊。

齊伊說，往返歐亞間的航空公司使用伊朗領空，這些航空公司將被侷限在兩條可行的替代航線上，不是經過土耳其，要不然就是經過埃及和沙烏地阿拉伯。

以色列13日關閉領空，昨天早上重新開放。約旦、伊拉克和黎巴嫩也已重新開放領空。

阿聯酋航空（Emirates Airlines）、卡達航空（QatarAirways）和阿提哈德航空（Etihad Airways）等中東主要航空公司昨天表示，在取消或重新安排部分航班後，將恢復該地區營運。

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