快訊

高雄5月大男嬰「頭部多處骨折」命危搶救中 保母否認施虐遭收押

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

以色列伊朗安理會上交鋒 互控對方威脅中東和平

中央社／ 紐約聯合國總部14日綜合外電報導

以色列伊朗今天在聯合國互控對方是中東和平的主要威脅，各自呼籲安全理事會向對方實施制裁。

德黑蘭攻擊以色列後，安理會緊急召開會議，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）在會上表示：「面具拿掉了，全球頭號恐怖主義贊助者伊朗已經暴露身為區域和世界不穩定因素的真面目。」

他說，「面具拿掉了，（國際社會）必須要有所行動」；他懇求安理會「採取行動」。

爾登要求安理會將伊朗「革命衛隊」（Revolutionary Guards）列為恐怖組織，並「趁早對伊朗實施一切可能的制裁」。

他特別提到「回彈」（snapback）機制，也就是允許2015年伊朗核協議成員國重新對德黑蘭實施國際制裁的機制。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示：「作為安理會成員，我們有集體責任，確保伊朗遵守安理會決議並停止違反憲章的行為。」

以色列 伊朗 安理會

延伸閱讀

以色列會否報復伊朗？拜登勸納坦雅胡三思

【Daily Podcast】澳洲雪梨殺傷事件，兇手可能鎖定女性／伊朗空襲以色列之後，中東動盪會擴大？

不能被看扁！伊朗冒險襲以取悅國內民意 同時讓代理勢力信服

直接反擊 伊朗不再打「影子戰爭」 以色列失算

相關新聞

布蘭特跌破每桶90美元 以色列稱伊朗空襲影響有限

國際原油指標布蘭特期貨在亞洲盤15日下午跌破90美元關卡，以色列政府表示，伊朗上周末所發動的空襲影響有限，促使市場縮減風...

以色列航班恢復 中東多國重啟領空

伊朗出動大批無人機和飛彈空襲以色列，一度迫使以國關閉領空，導致航班取消。以色列航空業者們宣布恢復正常營運。與此同時，中東...

伊朗襲以色列局勢升溫 日本外務省提高警示

日本政府考量到伊朗對以色列報復攻擊導致中東局勢升溫，外務省昨天針對伊朗全境發布警示等級次高的「出國中止勸告」（類似外交部...

拜登電召國會領袖 促盡快通過對以色列軍援案

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列轟炸後，13日晚間發動空襲報復以色列，中東緊張局勢升溫，但美國國會仍未在軍援法案上達成共識。參...

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？以色列找到喘息空間

伊朗在4月14日向以色列發動大規模空襲，這是伊朗首次攻擊以色列領土，當中99%都被以色列及其盟友攔截擊落，雖未造成重大傷亡，但以色列與美國後續如何回應、伊朗是否還有下一步行動、對正在進行中的加薩戰爭會否造成影響，以及最重要的——是否造成中東地區動盪擴大，都成為外界所關注的焦點。

首從本土發動攻擊演很大 伊朗以色列互有盤算

伊朗13日以飛彈和無人機攻擊以色列，首度從本土對以發動攻擊。美媒分析，伊朗這番攻擊經過設計，給足以色列準備時間不求製造破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。