以色列伊朗安理會上交鋒 互控對方威脅中東和平

以色列和伊朗今天在聯合國互控對方是中東和平的主要威脅，各自呼籲安全理事會向對方實施制裁。

德黑蘭攻擊以色列後，安理會緊急召開會議，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）在會上表示：「面具拿掉了，全球頭號恐怖主義贊助者伊朗已經暴露身為區域和世界不穩定因素的真面目。」

他說，「面具拿掉了，（國際社會）必須要有所行動」；他懇求安理會「採取行動」。

爾登要求安理會將伊朗「革命衛隊」（Revolutionary Guards）列為恐怖組織，並「趁早對伊朗實施一切可能的制裁」。

他特別提到「回彈」（snapback）機制，也就是允許2015年伊朗核協議成員國重新對德黑蘭實施國際制裁的機制。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示：「作為安理會成員，我們有集體責任，確保伊朗遵守安理會決議並停止違反憲章的行為。」

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