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以色列遭伊朗攻擊 蔡英文關切並譴責暴力破壞和平

中央社／ 台北15日電
總統蔡英文今天接見「以色列國會議員訪問團」，期盼台灣和以色列發揮產業優勢、持續深化夥伴關係，共建更具韌性的全球供應鏈。聯合新聞網資料照／記者李成蔭攝影
總統蔡英文今天接見「以色列國會議員訪問團」，期盼台灣和以色列發揮產業優勢、持續深化夥伴關係，共建更具韌性的全球供應鏈。聯合新聞網資料照／記者李成蔭攝影

總統蔡英文今天接見「以色列國會議員訪問團」，期盼台灣和以色列發揮產業優勢、持續深化夥伴關係，共建更具韌性的全球供應鏈。對於以色列遭伊朗攻擊，蔡總統向訪團表達誠摯的關切及慰問，並譴責暴力破壞世界的和平穩定。

總統府今天發布新聞稿表示，蔡總統上午接見「以色列國會議員訪問團」。

總統致詞時首先歡迎杜伯斯基（Boaz Toporovsky）在擔任以色列國會友台小組主席後，首次率領跨黨派國會議員訪問台灣，並感謝訪賓以行動展現對台灣的支持。

蔡總統感謝杜伯斯基，不僅積極推動台灣和以色列在青年教育和人道救援上的合作，更透過社群媒體或投書，表達支持台灣的國際參與。

總統指出，台灣和以色列相互設立代表處已超過30年，近年在訪賓們支持下，雙邊互動密切，除定期舉辦能源、環境及經濟等領域對話，也完成簽署33項協議，強化教育、公衛等領域的交流；在上個月，台灣和以色列也簽署「觀光合作共同宣言」，一起帶動觀光產業的發展。

總統透露，以色列是全球新創產業的重要基地，台灣的工研院、亞洲矽谷計畫執行中心及各大廠商，都希望跟以色列共同尋求更多合作機會，期待台灣和以色列能發揮彼此產業的優勢，在共享民主自由價值的基礎上，繼續深化夥伴關係，一起建構更具韌性的全球供應鏈。

蔡總統在對談時，也針對以色列日前遭伊朗攻擊一事，向訪團表達誠摯的關切及慰問，並對暴力破壞世界的和平穩定表達譴責。

杜伯斯基隨後致詞，他先感謝蔡總統的邀請並表示，台灣是民主和自由的燈塔，蔡總統亦是民主及自由領導力的典範，他代表以色列向花蓮地震傷亡的民眾，表達哀悼及慰問之意，這次地震也再次向世界展現台灣的韌性及力量。

杜伯斯基指出，以色列人民正處於艱困時期，民主和自由受到嚴重威脅，14日伊朗攻擊以色列，對以色列發射300架無人機、巡弋及彈道飛彈，其中大部分被以國軍方攔截，以方會持續堅守崗位，不會被這些威脅擊倒。

杜伯斯基提到，在這些艱難時刻中，看見台灣在去年10月7日及14日以色列遭受攻擊後所給予的支持，也謹記在心。

杜伯斯基強調，台灣與以色列是好朋友，雙方人民擁有許多共同之處，雖然都身處艱困環境，但都是小而強健的民主國家，以台友誼將越來越穩固，合作領域也將持續擴大，期盼雙方共同為下一代打造更美好的未來。

總統府表示，訪賓一行還包括以色列國會議員畢斯姆斯（Boaz Bismuth）、貝里阿克（Vladimir Beliak）以及莎法蒂-哈卡夫（Matti Sarfatti-Harcavi）等人，總統府秘書長林佳龍也在場陪同。

以色列 伊朗 議員

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