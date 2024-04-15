快訊

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

伊朗彈襲以色列 埃及等阿拉伯國家呼籲克制

中央社／ 開羅15日專電

伊朗13日晚間以無人機和逾300枚飛彈向以色列領土發動報復性反擊後，世界各國紛紛譴責伊朗。埃及對此事表示「深切關注」，並呼籲以最大限度克制，其他中東地區阿拉伯國家也表示相同擔憂和關切。

據埃及媒體「埃及日報」（Daily News Egpyt）報導，埃及外交部在伊朗13日對以色列發動襲擊後，當晚即發布聲明稱，埃及對伊朗的反擊行動以及近期兩國間緊張局勢加劇的危險跡象，表示深切關注和擔憂。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）說，伊朗和以色列當前衝突升級是埃及先前已多次警告會有風險後的直接結果。蘇克里還強調，特別是以色列最近在加薩走廊（Gaza Strip）不斷擴大並採取「挑釁性軍事行動」後，即觀察到此舉可能會使該地區面臨衝突再次加劇的危險。

埃及強調，將持續致力於解決局勢，與相關各方保持溝通，努力遏制緊張局勢升級，避免使地區穩定性和人民利益受到進一步威脅。

一名埃及官方消息人士對埃及官媒「開羅新聞」（Al Qahera）說，襲擊發生後，埃及防空部隊已進入最高戒備狀態，並由所有相關機構組成危機小組，密切關注地區事態發展，隨時向總統塞西報告。

另外，約旦政府敦促各方保持克制，嚴肅對待和控制地區緊張局勢，否則事態升級將造成嚴重後果。

約旦內閣強調有必要讓相關各方採取負責任的行動，以應對地區局勢升級後的危險，以及對國際和平與安全造成的影響。

沙烏地阿拉伯外交部則發表聲明稱，對軍事升級表示擔憂，並呼籲各方保持最大限度的克制，避免讓該地區及人民遭受戰爭危險。

卡達亦表達對此事件的「深度關切」，並呼籲各方停止升級和展現最大限度的克制，同時呼籲國際社會應採取緊急措施，來緩解緊張局勢並制止衝突升級。

以色列 伊朗 埃及

延伸閱讀

以色列會否報復伊朗？拜登勸納坦雅胡三思

【Daily Podcast】澳洲雪梨殺傷事件，兇手可能鎖定女性／伊朗空襲以色列之後，中東動盪會擴大？

多國領導人出面 籲避免事態升級

直接反擊 伊朗不再打「影子戰爭」 以色列失算

相關新聞

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？以色列找到喘息空間

伊朗在4月14日向以色列發動大規模空襲，這是伊朗首次攻擊以色列領土，當中99%都被以色列及其盟友攔截擊落，雖未造成重大傷亡，但以色列與美國後續如何回應、伊朗是否還有下一步行動、對正在進行中的加薩戰爭會否造成影響，以及最重要的——是否造成中東地區動盪擴大，都成為外界所關注的焦點。

以色列航班恢復 中東多國重啟領空

伊朗出動大批無人機和飛彈空襲以色列，一度迫使以國關閉領空，導致航班取消。以色列航空業者們宣布恢復正常營運。與此同時，中東...

伊朗襲以色列局勢升溫 日本外務省提高警示

日本政府考量到伊朗對以色列報復攻擊導致中東局勢升溫，外務省昨天針對伊朗全境發布警示等級次高的「出國中止勸告」（類似外交部...

拜登電召國會領袖 促盡快通過對以色列軍援案

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列轟炸後，13日晚間發動空襲報復以色列，中東緊張局勢升溫，但美國國會仍未在軍援法案上達成共識。參...

首從本土發動攻擊演很大 伊朗以色列互有盤算

伊朗13日以飛彈和無人機攻擊以色列，首度從本土對以發動攻擊。美媒分析，伊朗這番攻擊經過設計，給足以色列準備時間不求製造破...

伊朗報復攻擊以色列 加薩叫好讚「英雄」

伊朗空襲以色列讓加薩許多巴勒斯坦人拍手叫好，因為以色列攻擊加薩後，這是難得一見的報復行動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。