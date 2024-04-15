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伊朗報復攻擊以色列 加薩叫好讚「英雄」

中央社／ 開羅14日綜合外電報導
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列。路透
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列。路透

伊朗空襲以色列讓加薩許多巴勒斯坦人拍手叫好，因為以色列攻擊加薩後，這是難得一見的報復行動。

路透社報導，加薩男子阿布杜拉（Abu Abdallah）今天表示：「我們第一次看到一些火箭沒有落在我們的區域內，這些火箭正在進入被占領的巴勒斯坦。」

他指的是1948年成為以色列的土地，而不是被占領的約旦河西岸和加薩走廊

32歲的阿布杜拉說：「我們希望，如果伊朗或任何其他國家參戰，離解決加薩問題可能會比以往任何時候都更接近。美國人可能得解決加薩問題，才能從根本解決問題。」

去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）對以色列領土發動攻擊，造成1200人死亡，並扣押253名人質，以色列展開反擊後，至今已有逾3萬3000人死亡，從那時開始，加薩許多人就覺得被中東鄰國拋棄。

聲援卻從伊朗及其地區代理人來了，這些代理人包括加薩哈瑪斯伊斯蘭主義統治者，敘利亞和葉門青年運動（Houthi）都表示伊朗攻擊合法，伊朗在黎巴嫩的盟友真主黨（Hezbollah），甚至稱許這場攻擊「勇敢」。

加薩流出的影片顯示，當天空被伊朗火箭砲和以色列攔截照亮時，包括流離失所、住在帳篷裡的許多居民，吹著口哨，還有人高興地高呼真主至大。

52歲、育有7個孩子的加薩男子韓薩（Majed AbuHamza）說：「無論誰決定攻擊以色列，在全世界都幫以色列時敢於攻打以色列，無論我們是否認同他們（伊朗）的意識形態，他們都是巴勒斯坦人眼中的英雄。」

「我們被屠殺了6個多月，沒人敢伸出援手，現在伊朗，在領事館被攻擊後回擊以色列，真是讓我們滿心喜悅。」

以色列 伊朗 加薩走廊 巴勒斯坦

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