美援以烏台包裹法案 有望現轉機

伊朗十三日空襲以色列，美國聯邦眾議院多數黨（共和黨）領袖史卡利塞聲明，眾院本周立法時程將調整，商討援助以色列法案；參院共和黨領袖麥康諾則敦促眾院採納參院二月通過援以、烏克蘭和台灣的包裹法案，該案是否將在眾院表決有待觀察，但許多共和黨人主張援以法案與援烏、台拆開處理。

美國新聞網站Politico和Axios報導，史卡利塞說，鑒於伊朗不正當的攻擊，眾院將考量一項援助盟邦以色列並讓伊朗及其「恐怖主義」代理人團體負起責任的法案，但他未表明該法案具體內容，僅稱更多細節之後公布。

伊朗十三日空襲以色列後，共和黨國會領袖面臨跨黨派壓力，要求處理外援包裹法案。麥康諾說，參院已通過的法案，提供以色列關鍵資源、給予基輔遲來的重要援助並幫助台灣。

眾院撥款委員會民主黨首席議員迪勞洛也說，眾院十五日的要務是要同意參院版法案，並稱這是提供緊急援助最快最好途徑。

眾院外交委員民主黨首席議員米克斯也說，正和該委員會共和黨籍主席麥考爾等人接洽，以利十五日可讓援以烏台法案交付表決。共和黨籍眾議員勞勒、杜瓦迪都呼籲眾院及時通過援以法案。

參院二月就通過總額九五三點四億美元援外包裹法案，其中約六百億美元用於援助烏克蘭、一百四十億美元援助以色列、四十八點三億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。法案送交眾院後，遭眾院議長強生等部分共和黨人反對而擱置至今，理由是該案未含強化邊境安全措施，共和黨內右派人士也反對追加援烏。

商品推薦