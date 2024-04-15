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上萬伊朗人 聚集支持報復行動

聯合報／ 編譯盧思綸羅方妤／綜合報導
伊朗民眾十四日在英國駐德黑蘭大使館前舉行反以色列示威。（路透）
伊朗民眾十四日在英國駐德黑蘭大使館前舉行反以色列示威。（路透）

法新社報導，伊朗十三日空襲以色列，成千上萬伊朗民眾在十四日聚集首都德黑蘭巴勒斯坦廣場表達支持，不過社群媒體流出影片顯示，德黑蘭等大城市有許多伊朗人出於恐慌，半夜湧入加油站搶汽油，車隊大排長龍。伊朗官方石油部長那撒比透過國營媒體喊話，「加油站和儲油罐都是滿的，不用擔心沒燃料」。

巴勒斯坦廣場湧現大批聲援民眾，他們揮舞伊朗和巴勒斯坦國旗，同時高舉布條「神的勝利在望」，還有人高喊「以色列去死」、「美國去死」。廣場另有幅壁畫寫著「下一記耳光會更猛烈」，連日來也可見一個巨幅標語以希伯來文寫著要以色列「找地方躲起來」。

英國駐德黑蘭大使館外也聚集示威群眾。除了巴勒斯坦廣場，支持伊朗報復行動的民眾還在第三大城伊斯法罕示威，敘利亞大使館被以軍炸毀時罹難的革命衛隊聖城旅六十五歲准將扎赫迪，就葬在當地。

示威者也聚集在南方城市克曼的革命衛隊聖城旅前指揮官蘇雷曼尼之墓附近。蘇雷曼尼二○二○年在巴格達遭美軍無人機狙殺。

不過，也有民眾不希望戰爭爆發。四十三歲民營部門員工瑪麗亞姆表示：「最好達成協定，這樣戰爭就不會爆發，也不會有無辜的人死亡。」住在德黑蘭的七十五歲退休政府員工薩利希表示：「願真主阿拉保佑我們的政府，愛理智勝過情緒。」

伊朗 巴勒斯坦 德黑蘭

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