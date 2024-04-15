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首度從本土攻擊 伊朗飛彈夜襲以色列

聯合報／ 編譯潘勛高詣軒盧思綸／綜合報導
伊朗無人機和飛彈襲擊以色列，以色列南部的鐵穹防空系統十四日進行攔截。（路透）
伊朗無人機和飛彈襲擊以色列，以色列南部的鐵穹防空系統十四日進行攔截。（路透）

伊無人機助攻 3國民兵同步空襲

為報復以色列月初空襲伊朗駐敘利亞大使館，伊朗十三日晚間以超過三百枚飛彈和無人機攻擊以色列，是伊朗首度從本土攻擊以色列，伊朗支持的民兵也同步自黎巴嫩、伊拉克和葉門空襲以色列。

以色列表示，在美國等盟邦協助下，來襲的飛彈和無人機百分之九十九被擊落，以色列只有輕微損失及十二人受傷。以色列國防部長葛朗特表明，與伊朗的對抗「還沒完」，以軍正在和美英法等盟邦討論如何因應。伊朗則說，若以色列報復，將遭更嚴厲的反擊。

伊朗武裝部隊參謀長巴格瑞十四日表示，本次攻擊意在回應伊朗駐敘利亞大使館附屬建築一日遭以空襲，攻擊行動達成所有目標。

4方空襲以色列 製表／羅方妤
4方空襲以色列 製表／羅方妤

伊朗警告 若遭報復將更強烈回應

巴格瑞說，攻擊鎖定以軍一座情報中心及空軍基地，他指一日空襲伊朗駐敘大使館的以色列Ｆ─三十五戰機就從該基地起飛。他警告，若以色列對伊朗報復攻擊，伊朗將以更強烈攻勢回應。他說，伊朗已警告美國，若支持以色列報復，美方基地將成為攻擊目標。

以軍發言人哈加里表示，伊朗向以色列發射約一百七十架自殺無人機、卅多枚巡弋飛彈和一百廿多枚彈道飛彈，其中百分之九十九被以色列空軍和以色列「夥伴」攔截。

英美戰機協助防禦 以國12人受傷

兩名美國官員表示，伊朗攻擊持續大約五個小時，美、英戰機都升空幫助以色列防禦，約旦表示協助擊落飛越領空的伊朗飛彈。

以軍說，黎巴嫩真主黨也向以色列發射超過五十五枚火箭，以軍隨即報復空襲黎巴嫩南部。以色列說，部分攻擊來自葉門和伊拉克，顯然伊朗在這些地方支持的民兵組織同步攻擊以色列。

以色列全境十三日都響起空襲警報，耶路撒冷舊城夜空被以色列防空系統的橘色閃光照亮。目前僅以軍一處基地輕微受損，十二人受傷，包括一名女孩頭部受重傷。

G7、拜登譴責 大陸呼籲各方克制

美國為首的七大工業國組織（Ｇ７）譴責伊朗攻擊以色列，並將舉行視訊會議討論情勢，聯合國安理會也將緊急開會。中國大陸呼籲各方克制，盡快平息以巴在加薩的衝突。

美國總統拜登譴責伊朗明目張膽的攻擊，已和以色列總理內唐亞胡通話。一名美國官員透露，拜登表示美國將持續協助捍衛盟友，拜登也表明，伊朗的絕大部分攻擊遭攔截，對以色列來說是場勝利，以色列不需要再報復伊朗，且以色列任何攻擊伊朗的行動美國都不會參與。以色列內閣多名成員原本提議對伊朗發動報復性反擊，內唐亞胡與拜登通話後，反擊行動已取消，等待內閣進一步討論。

伊朗駐聯合國代表團表示，經過這次空襲，伊朗認定敘利亞使館遇襲一事就此了結。但內唐亞胡表明，「不管誰傷害我們，我們就會傷害他們」。

以色列 伊朗 美國

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