史無前例襲擊 以色列軍方稱伊朗發射逾300無人機、飛彈

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，伊朗連夜向以國發動史無前例襲擊，發射的無人機和飛彈超過300個，造成至少12人受傷。

法新社報導，哈加里在電視聲明中表示：「伊朗昨天夜間向以色列發射超過300彈道飛彈、無人飛行載具和巡弋飛彈。」這上修先前無人機、飛彈總數已超過200個的說法。

哈加里說，伊朗派出170架無人機和30枚巡弋飛彈，但沒有無人機或巡弋飛彈成功進入以色列領土。他指出，伊朗還發射110枚彈道飛彈，但只有少數抵達以色列。

以色列軍方在另一份聲明中說，他們偵測到「數十枚面對面飛彈（surface-to-surface missile）」，這些面對面飛彈大部分在進入以色列領土前被攔截。

其中1名傷患是來自南部城鎮阿拉德（Arad）貝杜因族（Bedouin）社區的7歲女童，根據收治她的醫療中心說法，她正在加護病房接受治療。

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