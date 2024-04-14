史無前例襲擊 以色列軍方稱伊朗發射逾300無人機、飛彈
以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，伊朗連夜向以國發動史無前例襲擊，發射的無人機和飛彈超過300個，造成至少12人受傷。
法新社報導，哈加里在電視聲明中表示：「伊朗昨天夜間向以色列發射超過300彈道飛彈、無人飛行載具和巡弋飛彈。」這上修先前無人機、飛彈總數已超過200個的說法。
哈加里說，伊朗派出170架無人機和30枚巡弋飛彈，但沒有無人機或巡弋飛彈成功進入以色列領土。他指出，伊朗還發射110枚彈道飛彈，但只有少數抵達以色列。
以色列軍方在另一份聲明中說，他們偵測到「數十枚面對面飛彈（surface-to-surface missile）」，這些面對面飛彈大部分在進入以色列領土前被攔截。
其中1名傷患是來自南部城鎮阿拉德（Arad）貝杜因族（Bedouin）社區的7歲女童，根據收治她的醫療中心說法，她正在加護病房接受治療。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言