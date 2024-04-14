兌現「威脅」！伊朗向以色列發動大規模空襲 拜登再度重申堅定支持

伊朗方面兌現了此前發出的威脅，周六（4月13日）晚間向以色列境內發射了大量無人機和導彈。以色列多個地區拉響了防空警報，其中包括耶路撒冷大區。以色列軍方表示，伊朗共向以色列發射了三百多枚無人機和導彈。

以軍發言人哈加里表示，絕大多數無人機和導彈都被成功攔截，十多枚伊朗巡航導彈以及大量無人攻擊機在尚未抵達以色列空域之前，就已被以軍戰鬥機攔截擊毀。

黎巴嫩和葉門也向以色列發射了火箭炮

這是伊朗首次對以色列發起的直接攻擊。除無人機之外，伊朗還向以色列發射了數十枚地對地導彈。以色列有關當局宣稱，伊朗發起的空襲中，一名七歲女童受傷，另有一處以軍基地遭到輕微損毀。

伊朗發動空襲的同時，黎巴嫩方面也向以色列境內發射了火箭炮。真主黨民兵自稱他們對戈蘭高地實施了炮擊。法新社報道稱，葉門的胡塞武裝也向以色列方向發射了無人機。

伊朗革命衛隊稱：空襲行動是對以色列的「懲戒」

周日凌晨，以色列方面已在部分地區解除了防空警報。一般認為，此舉意味著空襲行動已經結束。

除以色列之外，黎巴嫩、約旦和伊拉克也一度封鎖了各自國家的領空。敘利亞則啟動了大馬士革周邊多個軍事基地的防空系統，想必是為了防範以軍可能對親伊朗勢力發起的報復行動。埃及防空系統也進入了戒備狀態。

伊朗革命衛隊宣稱，此次行動是對以色列的懲罰。此前，德黑蘭當局就已宣布，他們將對四月一日伊朗駐大馬士革大使館遭襲擊事件採取報復行動。在這次襲擊行動中，伊朗革命衛隊的一名高級將領喪生。按照國際協定，各國駐外使團不應稱為襲擊的目標。伊朗官方電視台周日凌晨報道稱，此次對以色列發動的空襲是懲戒以色列罪行的一個組成部分。

拜登同內唐亞胡通電話

伊朗是極端伊斯蘭武裝哈馬斯的重要支持者。而去年十月七日，哈馬斯對加沙地帶發動的恐怖襲擊，是當前以軍加沙行動的導火索。除此之外，伊朗也是也門胡塞武裝以及黎巴嫩真主黨民兵的支持者。伊朗和哈馬斯均公然宣稱，他們的目標就是要消滅以色列。

伊朗發動空襲之後，以色列總理內唐亞胡召集戰爭內閣舉行會議，並隨後同美國總統拜登通了電話。拜登也在此前同其安全團隊舉行了緊急會議。美國總統拜登再度重申了美國對以色列的堅定支持。以色列媒體報導稱，以色列將對此次空襲做出「強有力的回應」。

七國集團和安理會將召開緊急會議

拜登宣布，他將召集七國集團領導人舉行緊急會晤，「以便對此次卑鄙的襲擊行動做出共同的外交回應。」

以色列駐聯合國大使埃爾登（ Gilad Erdan）敦促聯合國安理會對伊朗的暴行予以強烈譴責，並將伊朗革命衛隊定性為恐怖組織。埃爾登在致安理會主席的信中稱伊朗的空襲是對「以色列主權的嚴重侵犯」，「是一次嚴重及危險的升級行為」。目前，馬耳他是聯合國安理會的輪值主席。

聯合國秘書長古特雷斯表示，「整個地區局勢嚴重升級的危險」令他感到極度不安。

（德新社，法新社，路透社）

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