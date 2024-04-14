快訊

休旅車滑落產業道路40公尺邊坡 一家苗栗遊玩4人傷…62歲婦疑似氣血胸

無人機、飛彈襲擊以色列！伊朗參謀長：已「達成所有目標」

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕！許聖梅提供3大線索

籲以色列停止無差別攻擊…馬來西亞外交部聲明譴責 大馬志工救援遭波及

中央社／ 吉隆坡14日專電
馬來西亞外交部連日來發布聲明譴責以色列。外交部聲明呼籲，國際社會要團結一致，要求以色列停止無差別攻擊行動。圖為4月12日，在以色列和哈瑪斯之間持續戰鬥的情況下，運載人道主義援助的卡車準備進入加薩地帶。法新社
馬來西亞外交部連日來發布聲明譴責以色列。外交部聲明呼籲，國際社會要團結一致，要求以色列停止無差別攻擊行動。圖為4月12日，在以色列和哈瑪斯之間持續戰鬥的情況下，運載人道主義援助的卡車準備進入加薩地帶。法新社

中東局勢升溫，馬來西亞外交部連日來發布聲明譴責以色列。外交部聲明呼籲，國際社會要團結一致，要求以色列停止無差別攻擊行動，為罪行負起責任。

聲明表示，大馬外交部強烈譴責以色列於12日對拉法（Rafah）發動的攻擊行動。外交部並對執行救援的人道工作者、志工與個人遭以色列攻擊是「完全無法接受」。

外交部指出，以色列殘酷行徑充滿了殘忍與不人道，超出任何能夠理解或管轄的範圍。如果僅譴責仍不足夠，國際社會要團結一致，要求以色列停止無差別攻擊行動。

外交部認為，以色列雖聲稱進行必要的自衛措施，但從去年10月以來的行動已清楚表明並非如此，以色列是在進行恐嚇。

由於遭攻擊救援隊伍中包括大馬的「善行行動」（Ops Ihsan），外交部強調，這已是「善行行動」第2次受攻擊干擾，也讓志工生命受到威脅。救援隊伍第一次遭攻擊是今年3月14日，當時有8名巴勒斯坦人死亡，逾20人受傷。

另外，大馬外交部最近也譴責以色列在開齋節期間的攻擊行動，呼籲國際社會必採取行動制止加薩地帶人民遭受暴行和災難，追究涉犯戰爭罪和違反人類罪的人。

外交部強調，馬來西亞追求化解長期衝突的和平解決方案，這場衝突在過去75年來奪去許多無辜生命，大馬堅決捍衛巴勒斯坦人民權利。

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，主張巴勒斯坦有權在以1967年前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。馬來西亞護照內頁長期以來標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。

以色列 加薩走廊 外交部 巴勒斯坦 馬來西亞

延伸閱讀

中東大戰爆發 伊朗發動無人機、彈道飛彈攻擊以色列

伊朗動手了 拜登急返白宮應變 美矢言挺以

以色列少年屍體尋獲 約旦河西岸暴亂愈演愈烈

以哈戰爭陷僵局 哈瑪斯拒絕以色列停火協議

相關新聞

無人機、飛彈襲擊以色列！伊朗參謀長：已「達成所有目標」

伊朗13日晚間起發射300多發無人機和飛彈攻擊以色列。法新社引述伊朗國營電視台報導，伊朗武裝部隊參謀長巴格瑞14日表示，...

伊朗發動飛彈攻擊！她聞爆炸聲急躲防空洞 教育部：共21台生在以色列

伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊，有在以色列台生表示，半夜聽見爆炸聲就和丈夫躲到家中防空洞睡覺。對此，教育部回應，目前在...

以軍稱一網打盡攔截所有伊朗無人機及巡弋飛彈 內唐亞胡首發聲

美國有線廣播公司（CNN）和紐約時報報導，以色列國防軍表示，來自伊朗超過300個發射物約有99%都被攔截，所有巡弋飛彈和...

伊朗空襲以色列 當地華人：一開始還以為是放煙花

伊朗當地時間4月13日深夜對以色列發動大規模導彈和無人機報復攻擊。美國白宮隨後對此表示，這起攻擊可能持續數小時，美國總統...

聯合航空取消3架往返美國與中東班機 法航14日停飛以色列

美國國家廣播公司商業頻道（CNBC）報導，伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，導致中東地區多國領空關閉，才剛在3月份...

伊朗攻擊以色列 台生驚魂：睡夢傳來爆炸聲、立刻躲防空洞

伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊。「以色列美角」臉書粉專版主、就讀耶路撒冷希伯來大學以色列研究碩士班的約阿咪，今天在臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。