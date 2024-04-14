籲以色列停止無差別攻擊…馬來西亞外交部聲明譴責 大馬志工救援遭波及

中東局勢升溫，馬來西亞外交部連日來發布聲明譴責以色列。外交部聲明呼籲，國際社會要團結一致，要求以色列停止無差別攻擊行動，為罪行負起責任。

聲明表示，大馬外交部強烈譴責以色列於12日對拉法（Rafah）發動的攻擊行動。外交部並對執行救援的人道工作者、志工與個人遭以色列攻擊是「完全無法接受」。

外交部指出，以色列殘酷行徑充滿了殘忍與不人道，超出任何能夠理解或管轄的範圍。如果僅譴責仍不足夠，國際社會要團結一致，要求以色列停止無差別攻擊行動。

外交部認為，以色列雖聲稱進行必要的自衛措施，但從去年10月以來的行動已清楚表明並非如此，以色列是在進行恐嚇。

由於遭攻擊救援隊伍中包括大馬的「善行行動」（Ops Ihsan），外交部強調，這已是「善行行動」第2次受攻擊干擾，也讓志工生命受到威脅。救援隊伍第一次遭攻擊是今年3月14日，當時有8名巴勒斯坦人死亡，逾20人受傷。

另外，大馬外交部最近也譴責以色列在開齋節期間的攻擊行動，呼籲國際社會必採取行動制止加薩地帶人民遭受暴行和災難，追究涉犯戰爭罪和違反人類罪的人。

外交部強調，馬來西亞追求化解長期衝突的和平解決方案，這場衝突在過去75年來奪去許多無辜生命，大馬堅決捍衛巴勒斯坦人民權利。

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，主張巴勒斯坦有權在以1967年前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。馬來西亞護照內頁長期以來標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。

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