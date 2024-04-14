以色列、黎巴嫩台灣時間中午12點已重啟領空
紐約時報報導，根據實時飛行追蹤工具Flightradar24，以色列和黎巴嫩已重啟領空，從以色列首都特拉維夫起飛的商務客機已恢復飛行。
Flightradar24根據國際飛航公告（NOTAMs）更新資訊指出，以色列和黎巴嫩關閉領空通知已在台灣時間14日12時失效；約旦和伊拉克將分別在台灣時間14日16時和16時30分重啟領空。
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