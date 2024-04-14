要報使館被炸之仇 伊朗大舉襲擊以色列

以色列除了與哈瑪斯開戰，如今又惹上伊朗，面臨腹背受敵的困境。伊朗13日對以色列北部發動大幅度飛彈與無人機攻擊，美軍與以軍擊落至少2百次攻擊行動。伊朗此舉是為了報復以色列在1日轟炸伊朗駐敘利亞領事館的行為，外界擔心以哈衝突恐演變為以色列與伊朗的全面戰爭。

真主黨加入報復

根據《英國廣播公司》報導，這是伊朗首次直接攻擊以色列本土，以軍與美軍表示已攔劫大部分攻擊，但傷亡都在陸續統計中。以色列南部的軍事基地也遭到攻擊，但損失相對輕微。《以色列時報》提到，以色列國防軍發言人哈格理表示，相關襲擊恐怕尚未結束，將會停課與取消部分團體活動因應，以色列戰機會負責攔截飛彈。

同時，位於黎巴嫩的真主黨（伊朗在背後資助）也對以色列戈蘭高地發動砲擊，表示對以色列轟炸伊朗大馬士革領事館的報復。以色列軍隊1日砲轟敘利亞時，將伊朗在首都大馬士革的領事館炸毀，更讓伊朗革命衛隊的高級將領札哈迪因此陣亡。《CNN》提到，伊朗最高領袖哈米尼對此相當不滿，揚言會讓以色列付出代價。

恐演變成以伊大戰

伊朗前任革命衛隊的指揮官蘇雷曼尼也是因為美國與以色列刺殺而喪生，多位伊朗高級軍官遭到暗殺，讓伊朗民眾相當不滿，更要求政府回擊，使得事態逐漸擴大。美國總統拜登在收到消息後，隨即致電給以色列總理納坦雅胡，討論如何因應伊朗的攻擊，納坦雅胡也表示他已有所準備。

如今，以色列除了與哈瑪斯，又多了黎巴嫩真主黨與伊朗政府，外界擔心若衝突持續擴大，恐將波及中東其他國家。聯合國秘書長古特雷斯呼籲雙方冷靜，並譴責伊朗對以色列的轟炸，德國等國也加入譴責行列。但以色列周圍的國家如埃及、約旦，軍方都相當緊繃、隨時關注兩國軍事動態。

以色列也將領空暫時關閉，迫使澳洲航空與德國漢莎航空等公司都宣布，要調整有經過以色列領空的航班。加拿大則呼籲國民不要前往以色列、加薩或約旦河西岸，荷蘭則表示會持續關閉駐德黑蘭大使館。

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