伊朗對以色列報復攻擊 聯合國安理會將緊急開會

伊朗對以色列發動前所未見的無人機和飛彈攻擊後，聯合國安理會明天將召開緊急會議商討對策。

法新社報導，本月輪值主席國馬爾他的發言人今晚對媒體表示，應以色列要求，會議計劃於明天下午4時（格林威治時間晚間8時）舉行。

以色列駐聯合國特使在給安理會主席的信中指出，伊朗的空襲是「對以色列主權的公然侵犯」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）寫道：「今天，伊朗從其領土出動200多架無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈對以色列發動直接攻擊。」

爾登要求安理會「就這些嚴重侵犯行為譴責伊朗」，並把伊朗伊斯蘭革命衛隊（IGRC）列為恐怖組織。

去年10月7日伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動史無前例的攻擊以來，伊拉克、黎巴嫩、敘利亞和葉門的伊朗支持組織即對以色列和西方目標發動一系列攻擊。

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