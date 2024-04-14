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以軍證實攔截200多枚伊朗飛彈無人機 絕大部分未進入以色列
彭博資訊報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）證實，伊朗朝以色列發射大量飛彈，超過200枚飛彈和無人機已經被攔截，其中絕大部分都沒有進入以色列。
另外，哈加里表示，以軍一處軍事基地遭到伊朗攻擊造成輕微損壞。
伊朗革命衛隊13日出動無人機和發射飛彈，報復以色列1日空襲其駐敘利亞領事館外館。
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