快訊

地震險保額最高僅150萬 維護災損權益如何聰明投保？

綠派系拚2026台南市長瀕擦槍走火？誰能獲「賴神」關愛

獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以軍證實攔截200多枚伊朗飛彈無人機 絕大部分未進入以色列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方發言人哈加里證實，伊朗14日朝以色列發射大量飛彈，超過200枚飛彈和無人機已被攔截，其中絕大部分都沒有進入以色列。圖為伊朗無人機及飛彈當日攻擊以色列北部一處地點的畫面。歐新社
以色列軍方發言人哈加里證實，伊朗14日朝以色列發射大量飛彈，超過200枚飛彈和無人機已被攔截，其中絕大部分都沒有進入以色列。圖為伊朗無人機及飛彈當日攻擊以色列北部一處地點的畫面。歐新社

彭博資訊報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）證實，伊朗朝以色列發射大量飛彈，超過200枚飛彈和無人機已經被攔截，其中絕大部分都沒有進入以色列。

另外，哈加里表示，以軍一處軍事基地遭到伊朗攻擊造成輕微損壞。

伊朗革命衛隊13日出動無人機和發射飛彈，報復以色列1日空襲其駐敘利亞領事館外館。

以色列 伊朗 飛彈

延伸閱讀

伊朗證實發射無人機與飛彈 美重申支持以色列、拜登急返白宮戰情室

以色列：伊朗無人機即將來襲 防空系統待命中

伊朗揚言報復 以色列軍方宣布全國學校暫時關閉

伊朗聲稱扣押以國貨船

相關新聞

拜登：今晚以色列贏了 重申美國支持以國但不會一起對付伊朗

紐約時報報導，伊朗13日深夜對以色列發動報復行動，美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡緊急通話。一名美國官員透露，拜登告訴內...

伊朗證實發射無人機與飛彈 美重申支持以色列、拜登急返白宮戰情室

伊朗革命衛隊證實，已向以色列發射無人機和飛彈，以報復4月1日針對其大馬士革領事館的致命攻擊。美國白宮也再度承諾，將堅定支...

伊朗揚言報復 以色列軍方宣布全國學校暫時關閉

伊朗威脅將對以色列本月對伊朗駐大馬士革使館的攻擊行動展開報復之際，以國軍方發言人哈加里宣布，基於安全考量，全國各級學校將...

伊朗無人機飛彈攻擊以色列 西方領袖回應一覽

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）今天向以色列發射無人機和飛彈，...

伊朗對以色列報復攻擊 聯合國安理會將緊急開會

伊朗對以色列發動前所未見的無人機和飛彈攻擊後，聯合國安理會明天將召開緊急會議商討對策

伊以開打兩樣情！伊朗大批民眾聚集德黑蘭表支持 加油站湧現排隊潮

英國衛報引述法新社報導，伊朗13日深夜出動上百架無人機和發射飛彈攻擊以色列，對此成千上萬伊朗民眾在14日稍早聚集首都德黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。