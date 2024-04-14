以色列：伊朗無人機即將來襲 防空系統待命中
以色列軍方今天宣布，伊朗已向以色列發射無人機，以國防空系統已準備好將其擊落，或是發布警報，通知任何受威脅地區的居民避難。
路透社報導，以國軍方發言人哈加里（DanielHagari）透過電視表示，伊朗的無人機將需要數個小時才會飛抵以國。他也證實關於以色列空軍一號、即「錫安之翼」（Wing of Zion）升空的媒體報導，並稱此舉是基於作戰考量。
稍早，約旦國營電視台Al Mamlaka報導，該國將從當地時間晚間11時（格林威治標準時間8時）起關閉領空數小時，所有出入境和過境飛機均已接獲通知。
約旦航空當局表示，具體情況將「根據事態發展不斷更新和檢討」。
伊朗駐大馬士革使館區本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）1名高階指揮官和其他6名軍官喪命。以色列不承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，並揚言報復。以色列正嚴加防範伊朗或其代理人來襲。
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