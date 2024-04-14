拜登警告伊朗 勿動手報復以色列

以色列一日空襲伊朗駐敘利亞大使館後，德黑蘭隨即揚言報復。美國總統拜登十二日指稱，預料伊朗「很快」將攻擊以色列，警告伊朗別動手。他並重申，美國致力保護以色列、將力挺以色列，伊朗對以色列的攻擊無法得逞。

伊朗駐大馬士革使館一日遭精準打擊，造成包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）兩位准將在內的多位軍官死亡，各界咸認以色列就是幕後黑手，但美以至今對此未置可否。

拜登前述發言並未多做透漏；白宮國安會發言人柯比也說，伊朗即將襲擊以色列是真實而且可能發生的威脅。以軍發言人哈加里表示，已準備好應對伊朗攻擊，以北邊境居民大多已撤離。以色列國防部長葛朗特已與美國中央司令部司令庫里拉完成當前態勢評估。

據華爾街日報等外媒報導，美國急派其軍艦就定位，以保護以色列和該地區的美軍，希望阻止伊朗直接攻擊以色列。美國因應作為包括調兩艘驅逐艦前來，至少一艘是神盾艦。五角大廈正向中東轉移更多資產，以加強美國的區域嚇阻力，並加強對美軍的保護。

兩位美國官員聲稱，伊朗可能動用一百多架無人機和發射數十枚飛彈，打擊以色列境內軍事目標，屆時以色列很難抵禦如此大規模的轟炸。另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述兩位知悉美國情資人士報導，美方觀測到伊朗正在其本國境內調動軍事資產，包含無人機和巡弋飛彈。

鑒於中東情勢緊張，自十一日至十三日，已有印度、法國、波蘭、俄羅斯、美國、德國、奧地利及日本發布旅遊警示，呼籲本國公民此時勿前往以伊等國，我國外交部也請國人近期應避免赴以伊旅遊。澳洲航空十三日宣布調整從澳洲伯斯直飛英國倫敦的長途航線，以避開伊朗領空。

伊朗官媒伊朗通訊社十三日聲稱，一架ＩＲＧＣ海軍特種部隊直升機登上並扣押在荷莫茲海峽附近、據稱與以色列有關聯的貨櫃輪，並正將其帶回伊朗沿海。哈加里對此警告，若伊朗使區域緊張升高，將承擔後果。伊朗幾天前曾威脅將封鎖荷莫茲海峽。

英國海事貿易行動辦公室表示，這艘懸掛葡萄牙國旗的船舶，由以色列知名商人歐佛旗下的佐迪艾克海運公司管理，在阿聯東北部富查伊哈港東北方約九十二公里海上遭查扣，接近進入波斯灣的入口荷莫茲海峽，共廿五名船員。

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