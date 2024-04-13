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拜登估伊朗「遲早」會攻擊以色列！警告不要動手

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

中東情勢緊張，美國總統拜登12日表示，預計伊朗「遲早」會攻擊以色列，警告伊朗「不要動手」，強調美國致力於保衛以色列，伊朗不會成功。

伊朗已揚言報復日前以色列對敘利亞首都大馬士革的攻擊，由於擔心爆發更廣泛的區域戰爭，美國近期對伊朗行將進行的報復性攻擊保持高度警覺。

以軍發言人指出，軍方已準備好應對伊朗攻擊，包括防禦和進攻行動，以色列北部邊境地區大部分平民已撤離。以軍高層也與到訪的美國陸軍中央司令部司令庫里拉（Michael E. Kurilla），完成對局勢的評估。

以色列總理內唐亞胡12日召開戰時內閣會議，討論針對伊朗攻擊的應急計畫。

美國國防部官員向CNN透露，國防部向中東地區轉移更多資產，「以加強地區威懾力並加強對美軍的部隊保護」。

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